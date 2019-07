Gute Aussichten auf Ausbildung

Offenbach/Hanau – Jungen Menschen, die eine Lehrstelle suchen, bieten sich in der Region noch viele Möglichkeiten. VON MARC KUHN

„Zur Zeit ist am Ausbildungsmarkt noch immens viel in Bewegung, weil viele Betriebe und Ausbildungssuchende sich leider erst sehr spät entscheiden“, sagte Thomas Iser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Offenbacher Arbeitsagentur. „Die Betriebe wissen sehr gut, dass sie mit der Ausbildung für ihre eigenen Fachkräfte sorgen – und damit für ihre eigene Zukunft. Daher bieten ihnen die Agenturen für Arbeit jede Menge Unterstützungsmöglichkeiten an. “ Wenn der Einstieg in die Lehre schwer fällt, gibt es zum Beispiel Förderung durch die Assistierte Ausbildung.

Nach wie vor gibt es – sowohl bei den Arbeitgebern wie bei den jungen Leuten selbst – nach Angaben der Agentur eine geschlechtsspezifische Orientierung. Betriebe sollten bei technischen Berufen auch Mädchen ansprechen, genauso wie soziale Berufe für Jungen interessant sein können, hieß es. „Teilzeitausbildung ist ein weiterer Aspekt, mit dem Betriebe attraktiv werden können für Frauen, die schon sehr jung Elternpflichten mit Berufstätigkeit vereinbaren müssen.“

„Im Hanauer Agenturbezirk waren Ende Juni noch etwa 730 Bewerberinnen und Bewerber ausbildungssuchend, rund 200 weniger als im Vorjahreszeitraum“, erklärte Agentur-Chefin Heike Hengster. „Gleichzeitig gab es noch 903 offene Ausbildungsstellen, die von den Betrieben gemeldet wurden, 30 mehr als 2018. Ausbildungsbetriebe melden ihre Stellen häufiger bei uns, weil sie merken, dass sie sie nicht mehr besetzt kriegen“, berichtete Hengster weiter. „Im Bau und bei Handwerksberufen kennen wir das Phänomen schon länger, aber mittlerweile kann man sagen, dass sich die Besetzungsprobleme durch alle Berufssparten ziehen.“

Dass immer noch der „höchstmögliche Schulabschluss angestrebt wird“, sei ein Problem. „Damit hängt zusammen, dass viele Handwerksberufe ein Imageproblem haben, obwohl das an den Tatsachen vorbei geht“, erläuterte Hengster. Wer sich nach einer Lehre weiter entwickeln möchte, habe nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – das könne bis zum Studium gehen. „Oft ist das weniger mühsam und sehr viel mehr praxisbezogen als der klassische Weg über Abitur und Studium. Auch die Verdienstmöglichkeiten sind dementsprechend gut.“

Unternehmen sollten frühzeitig mit der Suche beginnen. „Wir hören immer wieder, dass es Betriebe gibt, die nicht auf Bewerbungen reagieren – das sollte man immer tun, notfalls eben mit einer höflich formulierten Absage“, sagte Hengster. „Schauen Sie sich jeden Bewerber und jede Bewerberin genau an, nicht nur die, die perfekt auf Ihre Ansprüche passen. Nehmen Sie auch die unter die Lupe, die vielleicht Fehlzeiten mitbringen oder unzureichende soziale Kompetenzen oder deren Deutschkenntnisse nicht Ihren Ansprüchen genügen.“

