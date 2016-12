Gute Literatur für jedermann

Lese-Reihe in Frankfurt: Hilfe für Sprachlose

Frankfurt - Sprache soll vermitteln. Gar nicht leicht, denn wer wenig hört, taub oder Analphabet ist oder an einer Lese- und Rechtschreibschwäche leidet, für den ist Sprache schwer. Von Maren Cornils

Das möchten Literaturhaus Frankfurt, Historisches Museum und die Stabsstelle Inklusion ändern, gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales in Partnerschaft mit dem Netzwerk Inklusion. Das Ergebnis: „Frankfurt, Deine Geschichte – Literatur in einfacher Sprache“. Ein Projekt, bei dem sechs Autoren Texte vortragen, die in der Mainmetropole spielen und nach elf Regeln verfasst sind. Allen voran: Simple Sätze, und wenn Sprachbilder vorkommen, werden diese erklärt.

Den Anfang machten Alissa Walser und Kristof Magnusson. Sie erinnerten im Historischen Museum an Margot Frank, Schwester der gebürtigen Frankfurterin Anne Frank – und an die in der Mainmetropole ermordete Lebedame Rosemarie Nitribitt. Mit dabei: zwei Gebärdendolmetscher.

Frankfurt ist zwar verbindendes Element, unterschiedlicher aber könnten Walsers und Magnussons Kurzgeschichten kaum sein. Während Walser eindringlich das Leben im Amsterdamer Versteck der Frankfurter Familie beschreibt und sich auf das Innenleben der 17-jährigen Margot fokussiert, geht es bei Magnusson eher heiter zu. Kein Wunder, denn dass der Theater-Schriftsteller weiß, wie witzig geht, bewies er unter anderem mit dem Drehbuch zur Kino-Komödie „Männerhort“.

In einfachen, aber emotionalen Sätzen lässt Walser Margots Aufbruch aus Deutschland Revue passieren, erzählt vom Verhältnis der Schwestern und von der Sehnsucht nach Freiheit.

Anders als Walser spielt Magnusson mit den Zeitebenen, springt von 1957 in die Jetzt-Zeit. Seinem Ich-Erzähler, der in die Wohnung der Nitribitt gezogen ist, begegnet ein alter Mann, der sich als Ex-Freier entpuppt. Immer wieder sorgt Magnussons pointierter Schreibstil, der an Kinderbuch-Sprache erinnert, bei den Zuhörern für Lacher. Einfache Sprache und Witz, das zeigt sich hier, schließen sich ebenso wenig aus wie Emotionsdichte und einfacher Satzbau. Ein gelungenes Projekt, das im Juni mit einer Lesung von Mirko Bonné und Olga Grjasnowa seine Fortsetzung finden soll.

