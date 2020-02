Hälfte der Firmen sind digitale Vorreiter

Frankfurt – Ist Deutschland bei der Digitalisierung bereits abgehängt oder hat es weiterhin Chancen auf die Spitzenplätze? Wie es um die digitale Transformation in der hessischen Metall- und Elektro-Industrie steht, hat der Arbeitgeberverband Hessenmetall in einer Studie ermittelt.

Sie zeigt: Die Hälfte der hessischen Unternehmen schätzt sich als eher hoch digitalisiert ein, die anderen 50 Prozent stehen noch am Anfang des Prozesses. .

„Die Umfrage unter unseren Mitgliedsunternehmen zeigt: Die Metall- und Elektro-Industrie in Hessen ist mittendrin im Transformationsprozess“, erklärte Wolf Matthias Mang, Vorstandsvorsitzender des Arbeitgeberverbandes Hessenmetall und Unternehmer aus Obertshausen. Die Firmen hätten bereits viel erreicht und planten für die nächsten fünf Jahre mit massiven Investitionen in ihre weitere Digitalisierung. Allerdings gebe es noch erhebliches Potenzial bei der Digitalisierung der Produktion sowie bei neuen digitalen Produkten und Dienstleistungen.

Insbesondere die großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten und kleine Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten sehen sich als digitale Vorreiter. Mittelgroße Unternehmen halten sich dagegen eher nicht für Digitalpioniere. Unabhängig von der Unternehmensgröße sind jedoch noch erhebliche Potenziale vorhanden: Bei der Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse geben sich die Unternehmen durchschnittlich 4,1 von 10 möglichen Punkten. Bis zum digitalen Zwilling, bei dem Maschinen bis hin zu ganzen Fabriken digital abgebildet werden, ist es für die meisten Unternehmen also noch ein längerer Weg.

Dennoch sehen die Unternehmen digitale Technologien als Garanten für den zukünftigen Erfolg der Metall- und Elektro-Industrie in Hessen. Die größte Bedeutung messen sie der Mensch-Maschine-Interaktion, additiven Fertigungsverfahren wie dem 3D-Druck und der Robotik bei. In der aktuell besonders thematisierten Künstlichen Intelligenz sehen immerhin 75 Prozent der Unternehmen einen Erfolgstreiber.

Deutlich wird jedoch auch: Viele hessische Firmen schöpfen das Potenzial digitaler Innovationen noch nicht voll aus. Bisher reagieren sie mit der Entwicklung neuer digitaler Produkte und Dienstleistungen, die schon heute wichtige Umsatztreiber in der Metall- und Elektro-Industrie darstellen, vor allem auf Kundennachfragen und den Wettbewerbsdruck. Die Neuentwicklungen kommen im Laufe der Digitalisierung der Produktion, die oft einen größeren Umbau des Unternehmens zur Folge hat, wie es hieß. Dennoch investierten heute schon zwei Drittel der Unternehmen in digitale Geschäftsmodelle und innovative Technologien.

Insgesamt geben 90 Prozent der Unternehmen an, mehr als ein Prozent ihres Umsatzes für Investitionen in die Digitalisierung aufzuwenden. Schon heute investieren zwischen 20 und 30 Prozent der Unternehmen sogar mehr als 6 Prozent ihres Umsatzes in die digitale Transformation. In fünf Jahren wollen bis zu 50 Prozent der Unternehmen die 6-Prozent-Marke überschreiten, wie es hieß. Die Investitionen betreffen vor allem die Digitalisierung der Produktion, die Weiterbildung von Beschäftigten und neue Software. Die größten Hemmnisse der digitalen Transformation lägen für die befragten Firmen im Fachkräftemangel, der unzulänglichen Breitbandinfrastruktur, geringem Digitalisierungs-Know-how innerhalb des Unternehmens und begrenzten finanziellen Ressourcen, hieß es.

„Die geplante Verdoppelung der Investitionen in den kommenden fünf Jahren zeigt: Die Metall- und Elektro-Industrie investieren massiv in die digitale Transformationen, die sie als wichtigen Teil der Zukunftssicherung ansehen“, so Mang. „Dabei braucht unsere Metall- und Elektro-Industrie jedoch auch die Unterstützung der Politik.“

Die Mehrheit der Unternehmen sehe einen deutlichen Handlungsbedarf vor allem bei einer Intensivierung der staatlichen Investitionen – in Sicherheit, Standardisierung, Flexibilität und eine schnelle Infrastruktur. In diesem Zusammenhang formulierte der Hessenmetall-Vorstandsvorsitzende eine Reihe von Empfehlungen an die hessische Landespolitik.

Dazu gehört die Neubelebung der Initiative Digitales Hessen mit Impulsen, die über die Förderstruktur hinausgehen, alle laufenden hessischen Förder- und Beratungsprogramme zusammenfassen und sie ausbauen. Gerade die Finanzierung von Digitalmaßnahmen müsse – insbesondere mit Blick auf technologieaffine und innovative Geschäftsmodelle – erleichtert und der Zugang zu Risikokapital vor allem für junge Unternehmen verbessert werden.

Beispielsweise sind eine branchenspezifische Weiterentwicklung des vom Wirtschaftsministerium geförderten Online-Tools Digi-Check sowie die Einführung eines KI-Checks sinnvoll. Zudem können zusätzliche regionale Hubs zum Beispiel in Kassel, Wetzlar und Offenbach als branchenübergreifende Anlaufstellen für Unternehmen zum Erfahrungsaustausch gegründet werden. Besonders wichtig für die Digitalisierung der Industrie ist die Fortsetzung der Finanzierung des Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrums an der Technischen Universität Darmstadt. ku

Quelle: op-online.de