Brutaler Straßenraub in Hanau - Täter schlagen Opfer nieder

In Hanau schlagen drei Täter einen Mann nieder und nehmen ihm seine Wertsachen ab. Die Polizei sucht zeugen der Tat.

Hanau - In der Frankfurter Landstraße in Hanau kam es am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zu einem Straßenraub durch drei männliche Täter.

Die Räuber schlugen einen 41-Jährigen Frankfurter unvermittelt nieder und klauten ihm seine Geldbörse und das Mobiltelefon. Die Täter mit südländischem Aussehen sollen etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Einer der Angreifer hatte eine kräftige Statur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181/100-123 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

