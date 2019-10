Fliegerbombe in Hanau gefunden: Alle Infos zu Evakuierung und Entschärfung

Bombe in Hanau gefunden: Wieder ist das Gelände der Pioneer Kaserne betroffen. Für die Entschärfung werden die B43a und die Bahnlinie Hanau-Fulda gesperrt.

Bombe in Hanau gefunden

Betroffen ist das Gelände der Pioneer Kaserne

Entschärfung am Dienstag ab 19 Uhr

Große Behinderungen im Bahn und Straßenverkehr

Update vom Dienstag, 01.10.2019, 11.46 Uhr: Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hanau kommt es am Dienstag (01.10.2019) im Nahverkehr zu Einschränkungen. Wie der RMV mitteilt, sind von 19 Uhr bis voraussichtlich Betriebsende mehrere Bus- und Bahnlinien betroffen. „Nach jetzigem Kenntnisstand werden die RMV-Bahnlinien RE50 und RB51 sowie die Buslinien 6, MKK51, MKK52 und MKK53 betroffen sein“, heißt es vom RMV.

Erstmeldung vom Montag, 30.09.2019, 16.36 Uhr: Hanau - Schon wieder wurde am Montagmorgen (30.09.2019) auf dem Gelände der Pioneer Kaserne eine Fliegerbombe gefunden. Sie soll direkt am Dienstagabend (01.10.2019) entschärft werden, wie die Stadt Hanau mitteilt.

Dabei ist mit massiven Behinderungen zu rechnen, denn neben der Bundesstraße 43a wird auch die Bahnstrecke Hanau-Fulda für die Dauer der Entschärfung gesperrt werden. Der Sicherheitsbereich wurde in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten auf 300 bis 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Das heißt, Anwohner in der Forsthausstraße und August-Bebel-Straße müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

+ In Hanau wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Sie wird am Dienstag (01.10.2019) entschärft. Anwohner in der Forsthausstraße und August-Bebel-Straße müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. © Stadt Hanau

Bombe in Hanau: Entschärfung führt zu Straßensperrung

Entschärft wird ab 19 Uhr, die Fernzüge werden nicht auf dem Regelwerk verkehren und die Nahverkehrszüge wenden vorzeitig. Mit mehr Einschränkungen verbunden ist die Entschärfung für die Anwohner. Ab 16 Uhr ist die Zufahrt in die Forsthausstraße und August-Bebel-Straße gesperrt.

Für Pendler, die nicht mehr nach Hause fahren können, besteht die Möglichkeit, ihr Auto auf dem Parkplatz „Argonnerpark“ abzustellen und mit einem Pendelbus zum Bürgerhaus zu fahren. Die Bewohner können sich während der Entschärfung im Bürgerhaus Wolfgang aufhalten.

Der Durchgangsverkehr wird so lange wie möglich aufrechterhalten. Die Aschaffenburger Straße wird am Dienstag ab 19 Uhr ab Brüning Straße (Café del Sol) bis Kreuzung Ernst-Barthel-Straße komplett gesperrt. Auch die Bundesstraße 43a wird ab 19 Uhr ab Anschlussstelle Hanau Hauptbahnhof in Richtung Hanauer Kreuz und in Richtung Dieburg ab Anschlussstelle Hanau-Wolfgang gesperrt. Der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen wird in dieser Zeit umgeleitet.

Hanau: Dritte Bombe in vier Monaten

Bei der jetzt gefundenen Bombe handelt es sich also um die dritte Bombe innerhalb weniger Monate. Bereits im Juni wurde eine Bombe von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt entschärft. Im September wurde eine Bombe aus der Ferne entschärft.

Bei Rückfragen ist am Montag von 18 bis 23 Uhr und am Dienstag ab 6 Uhr das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181 / 6764117 geschaltet. Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können.

Die Stadt Hanau möchte auf dem 50 Hektar großen Gelände des Pioneer-Parks Wohnraum für bis zu 5000 Menschen schaffen. Mit dem Projekt soll das größte Baugebiet in der Hanauer Nachkriegsgeschichte erschlossen werden. Die Fertigstellung des Pioneer-Parks ist bis zum Jahr 2023 geplant.

Von Valentin Beige