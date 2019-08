Essen brennt in Hanau - Mann scheitert beim Löschversuch

Es raucht in einer Wohnung in Hanau. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt nicht nur das Essen auf dem Herd.

Hanau - In einer Wohnung in Hanau brannte am Mittwochabend das Essen, deswegen rückte die Feuerwehr an. Zuerst hatte die Hessenschau darüber berichtet.

In der Wohnung lebt eine mehrköpfige Familie, der Familienvater versuchte noch selbst zu löschen, schaffte es aber nicht. Die Polizei teilt mit, dass sie angerufen wurden, weil es in der Wohnung im vierten Stock rauchte.

Als die Feuerwehr anrückte, stand schon ein kleines Feuer auf dem Herd. Vierzig Mann mit Atemschutzgeräten stiegen in den vierten Stock und löschten das Feuer, gerade als es im Entstehen war, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage.

Hanau: Brand in Küche

Beim Löschen hatte sich der Familienvater Verbrennungen an der rechten Hand zugezogen. Nach Angaben der Polizei wurde er noch vor Ort von Rettungskräften verarztet.

Weil die Sanitäter eine Rauchgasvergiftung befürchteten, rieten sie zur Behandlung im Krankenhaus, was der Mann aber ablehnte. Die Familie kam für die Nacht bei Bekannten unter. Die Wohnung ist noch bewohnbar, der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 5000 Euro. vb

