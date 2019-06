Rentner schleift Radfahrer mit und stößt mit Porsche zusammen - zwei Schwerverletzte

Unfall in Hanau: Zwei Schwerverletzte (Symbolbild)

In Hanau hat ein Rentner einen Radfahrer erfasst und mitgeschleift, anschließend ist er mit einem Porsche zusammengestoßen - zwei Schwerverletzte.

Hanau - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag in Hanau Kesselstadt gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Ford, ein Porsche und Radfahrer beteiligt waren. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall in Hanau Kesselstadt

Offenbar hat ein 84-jähriger Ford-Fahrer aus Mühlheim beim Abbiegen in die Burgallee in Hanau Kesselstadt einen 85-jährigen Radfahrer übersehen, der dort auf dem Radweg fuhr. Der Ford erfasste den Mann und schleifte ihn mehrere Meter mit, erst beim Zusammenstoß mit einem Porsche, der an einer Ampel wartete stoppte den 84-jährigen Autofahrer.

Polizei sucht Zeugen

Der 84-Jährige und der 85-Jährige mussten beide mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die 49-jährige Porschefahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 17.000 Euro. Nun suchen die Beamten Zeugen, die etwas zu dem Unfallhergang sagen können. Diese melden sich unter 061811000.

(ror)

