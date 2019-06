Großbrand im Hanauer Hafen: Drei Feuerwehrleute verletzt

Die Feuerwehr in Hanau löscht den Brand am Hafen. Das Feuer brach bei einem Schrotthändler aus.

Bei dem Großbrand am Hanauer Hafen sind drei Feuerwehrleute verletzt worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig.

Update, 22. Juni, 13.16 Uhr: Bei dem Großbrand am Hanauer Hafen sind bei den Löscharbeiten drei Feuerwehrmänner leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr Hanau mit. Das Feuer brach bei einem Schrotthändler an der Canthalstraße aus, die Feuerwehr war die komplette Nacht im Einsatz - zeitweise mit 180 Kräften.

Der Brand war schwer zu löschen und so führte letztendlich der Einsatz eines Baggers zum Erfolg. Mit seiner Hilfe zog die Feuerwehr das Brandgut auseinander, um an alle Brandherde heran kommen zu können.

Großfeuer im Hanauer Hafen: Altstadtfest abgebrochen, Johannisfeuer abgesagt

Update, 22. Juni, 9 Uhr: Entwarnung in Hanau. Der Großbrand im Hafen von Hanau ist gelöscht. Elf Stunden hatten die Löscharbeiten gedauert. "Gegen 5.30 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte den Brandort verlassen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen.

Das Altstadtfest in Steinheim musste um 22 Uhr geschlossen werden. Festbesucher hatten über Atemwegsreizungen geklagt. Auch das für den Abend geplante Johannisfeuer wurde abgesagt.

Update, 21. Juni, 22.50 Uhr: Es brennt auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 Metern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Auf dem Gelände sind zum Beispiel Metallschrott und alte Autos gelagert. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz, die Hanauer bekommen auch Unterstützung von Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden.

Außerdem wurden Messfahrten in dem Gebiet gemacht, um zu prüfen, ob schädliche Stoffe in der Luft sind. Spezialisten sind zudem im Einsatz, um zu verhindern, dass Stoffe in den Main fließen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich der Einsatz noch die ganze Nacht über hinziehen könnte.

Steinheim verzichtet bei Altstadtfest auf Johannisfeuer

Update, 21. Juni, 22.32 Uhr: Beim diesjährigen Steinheimer Altstadtfest, das am Freitagabend in Hanau stattfand, wurde übrigens auf das traditionelle Johannisfeuer verzichtet. In der Region ist es das weitaus größte und auch traditionsreichste Feuer zur Sommersonnwende. In diesem Jahr verzichteten die Veranstalter aufgrund des Großbrandes am Hafen darauf.

Update, 21. Juni, 22.07 Uhr: Die Löscharbeiten werden wohl noch einige Stunden andauern. Die Feuerwehren rechnen damit, dass der Einsatz erst in der Nacht zum Samstag abgeschlossen werden kann. Die gute Nachricht: Verletzt wurde bei dem Großbrand anscheinend bisher niemand. Die Höhe des Sachschaden ist noch völlig unklar.

In Hanau wurden die Westerburgstraße sowie Chantalstraße von Einsatzkräften komplett gesperrt. Auch die Steinheimer Brücke ist für Autos, Fußgänger und Radfahrer dicht.

Feuerwehr Hanau gibt Warnung heraus

Update, 21. Juni, 20.16 Uhr: Die Feuerwehr Hanau bittet den Bereich Hafen und Umgebung in Hanau zu meiden. Anwohner sollten zudem ihre Fenster geschlossen halten. Zudem wurde Katwarn ausgelöst. "Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen", so die Warnung.

Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung und es kann zu Geruchsentwicklungen im Bereich Hafen und Umgebung kommen. Bitte umfahren Sie den Bereich. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen zu schließen. |rw #hanau — Feuerwehr Hanau (@FeuerwehrHanau) 21. Juni 2019

Erstmeldung, 21. Juni, 19.22 Uhr: Hanau - In der Canthalstraße in Hanau ist die Feuerwehr aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es brennt seit etwa 18.40 Uhr auf dem Gelände eines Schrotthändlers. Dies bestätigte uns ein Polizeisprecher in Offenbach auf Nachfrage. In der Stadt ist eine riesige Rauchwolke zu sehen.

+ Bild von der Rauchwolke in Hanau. © Christian Weihrauch

Die Einsatzkräfte löschen den Brand im Industriegebiet und führen gleichzeitig Messungen durch. Ob der Rauch Gase von giftigen Chemikalien enthält, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand nach einem Defekt einer Schrottpresse ausgebrochen sein.

dr/ror/chw

Lesen Sie auch:

Zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz in Neu-Isenburg

In Neu-Isenburg ist ein Kleinflugzeug vom Himmel gestürzt. Zwei Personen werden verletzt. Der Pilot bemerkt Motorprobleme und versucht eine Notlandung.

Feuer in Offenbacher Innenstadt - Waldstraße bleibt weiter gesperrt

In Offenbach bricht in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Eine Frau wird leicht verletzt, der Sachschaden ist enorm. Die Waldstraße bleibt gesperrt.