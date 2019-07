Hanauer Palliativmedizinerin fordert Debatte über Therapiebegrenzung

Es ist ein hochsensibles Thema, über das Dr. Maria Haas-Weber, die Vorsitzende des Hanauer Ärztevereins und Vorsitzende des Fördervereins Palliative Patienten-Hilfe Hanau, eine Diskussion anstoßen möchte. Dessen ist sich die 67-jährige Medizinerin sehr bewusst.

Hanau – Und deshalb schickt sie auch eines vorweg: „Ich bin eine lebensbejahende Ärztin. “ Jede Form von aktiver Sterbehilfe lehne sie ab, versichert sie.

Aber als Palliativmedizinerin mit über 20-jähriger Erfahrung habe sie schon oft Situationen erlebt, in denen medizinische Übertherapien das Leiden von Sterbenskranken lediglich verlängerten, aber keinen Beitrag mehr dazu leisteten, ihre Lebensqualität zu verbessern. In solchen Fällen, so Haas-Weber, sollten verantwortungsvolle Mediziner auch über eine „Therapiebegrenzung“ nachdenken und dies dann offen mit Patienten und/oder deren Angehörigen kommunizieren.

Deutschlandweit beachtetes Netzwerk rund um palliative Patientenversorgung

Seit 17 Jahren – und damit seit dessen Gründung – ist Dr. Maria Haas-Weber, die als Fachärztin für Allgemein- und Palliativmedizin eine Praxis in Mittelbuchen betreibt, Vorsitzende des Fördervereins Palliative Patienten-Hilfe Hanau. Ihr und ihren engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern ist es gelungen, in der Region Hanau ein deutschlandweit beachtetes Netzwerk rund um die palliative Patientenversorgung aufzubauen, auf das Hausärzte, Betroffene und Zugehörige zurückgreifen können. An dem Netzwerk beteiligt sind alle Akteure, die mit Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu tun haben – von den Kliniken über stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste, Seelsorger bis hin zu Spezialisten aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen wie Psychoonkologen oder Physiotherapeuten.

Ein Leben in Würde auch in letzter Lebensphase

Grundsätzliches Ziel des Netzwerks ist es, Menschen ein Leben in Würde auch in ihrer letzten Lebensphase zu ermöglichen – und das, wenn möglich, in ihrem vertrauten Umfeld. Denn noch immer sterben nahezu 80 Prozent der Menschen hierzulande in Krankenhäusern und Pflegeheimen, obschon sich die meisten wünschen, ihre letzte Lebensphase zu Hause verbringen zu können. Dazu bedarf es aber unterstützender Strukturen, die der Förderverein für Palliative Patienten-Hilfe Hanau in der Region etabliert hat.

Thema „Therapiebegrenzung“

„Wir haben in den vergangenen 17 Jahren schon Vieles auf den Weg gebracht. Doch eines meiner Anliegen ist es nach wie vor, den Gedanken der Palliativmedizin noch mehr als bisher auch in den Kliniken zu verankern“, erklärt Haas-Weber ihren Vorstoß hinsichtlich einer Diskussion über das Thema „Therapiebegrenzung“. Nicht alles, was in der letzten Lebensphase eines Menschen medizinisch machbar sei, trage auch dazu bei, dessen Lebensqualität zu verbessern. Und darum gehe es in der Palliativmedizin schließlich, so Dr. Haas-Weber: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Zeit zu geben, sondern der verbleibenden Zeit mehr Lebensqualität.“

Palliativmedizin denkt den Menschen immer als Ganzes

Die Palliativmedizin denke den Menschen immer als Ganzes - als Mensch aus Körper, Geist und Seele. Im Klinikalltag werde das mitunter vergessen, so Haas-Weber. Da gehe es zu oft nur um die Bekämpfung körperlicher Symptome. Es würden bis in die allerletzte Lebensphase mitunter Behandlungen ohne reale Aussicht auf Erfolg vorgenommen, unnötige Therapien, die im schlimmsten Fall das Leiden eines Patienten noch verlängerten, so die Hanauer Palliativmedizinerin.

Mit ihrer Kritik steht Maria Haas-Weber nicht allein. Erst im Juli hat die Medical Tribune in dem Artikel „Auf Kosten der Schwerkranken“ auf unnötige Behandlungen von Palliativpatienten in Kliniken hingewiesen und dafür auch wirtschaftliche Interessen der Krankenhäuser ins Feld geführt. Zitiert wird unter anderem eine Untersuchung von Medizinern der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität, die 2017 festgestellt hatten, dass Krebspatienten selbst in ihrer letzten Lebenswoche „erschreckend häufig noch Chemotherapien, Dialysen, Operationen und Intensivbehandlungen“ hatten über sich ergehen lassen müssen. Jeder zwölfte Patient sei in dieser ausweglosen Situation sogar noch wiederbelebt worden, heißt es in der Untersuchung.

Nicht nur Krebspatienten betroffen

Doch Dr. Maria Haas-Weber denkt bei ihrem Vorstoß nicht nur an Krebspatienten, sondern vor allem auch an „hochaltrige, multimorbide Menschen“, die ihrer Meinung nach zu oft als medizinische Notfälle in Kliniken eingeliefert würden. Als Beispiel nennt die Palliativmedizinerin muskelschwache, gebrechliche, hinfällige Patienten, die kaum noch schlucken könnten. Das sei oft Ursache für wiederkehrende Lungenentzündungen, die in Kliniken akut mit Medikamenten behandelt würden, die für ältere Patienten aber häufig mit erheblichen Nebenwirkungen wie andauerndes Erbrechen verbunden seien und dabei die eigentliche Ursache, nämlich die altersbedingte Schluckschwäche, nicht beheben könnten.

Schmerz- und Symptomkontrolle anstatt Akutmedizin

In solchen Fällen wünschte sich Haas-Weber, dass der „palliative Gedanke einer ganzheitlichen Behandlung“ sowohl in den Pflegeeinrichtungen als auch in den Kliniken eine noch größere Beachtung findet. Bei hochaltrigen, geschwächten Patienten in ihrer letzten Lebensphase sollte es nach Meinung von Dr. Haas-Weber weniger um Akutmedizin als vielmehr um eine individualisierte und adäquate Schmerz- und Symptomkontrolle gehen, die unnötiges Leiden verhindern und auch zu mehr Lebensqualität führen könne. Darüber müsse man dann auch offen mit den Angehörigen sprechen.

