Riesige Rauchwolke über Hanau: Feuerwehr im Einsatz - Katwarn ausgelöst

Großbrand in Hanau: Auf dem Gelände eines Schrotthändlers am Main brennt eine Presse. Eine riesige Rauchwolke ist zu sehen. Auch Katwarn wurde ausgelöst.

Update, 21. Juni, 20.16 Uhr: Die Feuerwehr Hanau bittet den Bereich Hafen und Umgebung in Hanau zu meiden. Anwohner sollten zudem ihre Fenster geschlossen halten. Zudem wurde Katwarn ausgelöst. "Es kann zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen", so die Warnung.

Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung und es kann zu Geruchsentwicklungen im Bereich Hafen und Umgebung kommen. Bitte umfahren Sie den Bereich. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen zu schließen. |rw #hanau — Feuerwehr Hanau (@FeuerwehrHanau) 21. Juni 2019

Erstmeldung, 21. Juni, 19.22 Uhr: Hanau - In der Canthalstraße in Hanau ist die Feuerwehr aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es brennt seit etwa 18.40 Uhr auf dem Gelände eines Schrotthändlers. Dies bestätigte uns ein Polizeisprecher in Offenbach auf Nachfrage. In der Stadt ist eine riesige Rauchwolke zu sehen.

Die Einsatzkräfte löschen den Brand im Industriegebiet und führen gleichzeitig Messungen durch. Ob der Rauch Gase von giftigen Chemikalien enthält, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand nach einem Defekt einer Schrottpresse ausgebrochen sein.

