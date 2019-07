Dichter schwarzer Rauch steigt aus Hanauer Garage

Einen schweißtreibenden Einsatz musste die Feuerwehr Hanau am Sonntag in Hanau-Steinheim bewältigen.

Hanau - Ausgerechnet am heißesten Tag des Jahres musste die Feuerwehr Hanau in ihrer schweren Schutzkleidung zu einem Garagenbrand in Hanau-Steinheim ausrücken. Die Einsatzkräfte waren am Sonntag gegen 12.30 Uhr zu dem Feuer in einem Nebenraum der Garage gerufen worden.

Vor Ort stießen die hauptamtlichen Kräften auf dichten schwarzer Rauch, der vom Brandherd aufstieg. Zügig erstickte die Feuerwehr die Flammen, danach konnten die eingesetzten Feuerwehrmänner sich der schweren Schutzkleidung entledigen.

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach Lüften des Raumes und nach einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera war die Arbeit der Feuerwehr erledigt.

