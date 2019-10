Linienbus kracht in Straßenlaterne - Fahrer und vier Fahrgäste verletzt

In Hanau kracht ein Linienbus in eine Straßenlaterne. Fünf Menschen werden verletzt. Die Polizei untersucht, wie es zu dem Unfall kam.

Hanau - Auf der Nordstraße in Hanau im Main-Kinzig-Kreis kam es zu einem schweren Unfall eines Linienbusses. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, einer der Fahrgäste schwer. Wie die Polizei Südosthessen in einer Mitteilung berichtete, ereignete sich der Unfall bereits am Montagabend (14.10.2019) gegen kurz nach 20 Uhr.

Um diese Uhrzeit fuhr der Linienbus die Nordstraße in Richtung Sandeldamm, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Bus verlor. Er kam nach links von der Straße ab. Dabei streifte der Bus zunächst einen silbernen Opel Astra und überfuhr anschließend eine Straßenlaterne.

Hanau: Unfall von Linienbus - Fünf Menschen werden verletzt

Durch den Zusammenprall wurde laut Angaben der Polizei der Linienbus im vorderen Bereich beschädigt. Wie genau es zu dem Unfall in Hanau kam, ist noch nicht ganz klar. Vermutet wurde zwischenzeitlich, dass ein Tier über die Straße gelaufen sein könnte. Das konnte die Polizei jedoch bislang nicht bestätigen. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Fahrgast erlitt schwere Verletzungen. Der Busfahrer und drei Fahrgäste wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Linienbus kracht in Hanau gegen Straßenlaterne - Hoher Sachschaden

Unter den Leichtverletzten waren neben dem Busfahrer eine 36-Jährige aus Hanau, eine 17-Jährige aus Hammersbach und eine 28-jährige aus Bruchköbel.

Eine 16-Jährige aus Hammersbach wurde schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei wurde sie mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch alle anderen Verletzten kamen zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik und wurden dort versorgt.

Hanau: Unfall von Linienbus - Fünf Verletzte

Der Sachschaden, der durch den Unfall in Hanau verursacht wurde, beläuft sich laut Polizei auf 11.500 Euro. Noch nicht bekannte Zeugen sollen sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Telefonnummer 06181/100-611 melden.

svw

