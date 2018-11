Volvo prallt gegen Bahn: Feuerwehr schneidet 76-Jährigen aus Wagen

Frankfurt - Auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt-Fechenheim ist ein 76-Jähriger am Dienstag mit seinem Volvo gegen eine Straßenbahn geprallt. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Auto herausschneiden.

Der 76-jährige Frankfurter wurde laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war zuvor gegen 9 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Maintal unterwegs, als er wenden wollte. Dabei übersah er jedoch die links neben ihm fahrende Straßenbahn der Linie 11 und ramme sie. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei wurde keiner der Fahrgäste in der Strab verletzt. (chw)

