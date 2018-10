Handwerk setzt auf Digitalisierung

Wiesbaden - Die Digitalisierung der hessischen Handwerksbetriebe schreitet voran. Viele Betriebe ändern auf diese Weise Abläufe in Planung, Einkauf, Produktion oder Logistik, teilte die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern gestern in Wiesbaden mit.

„Auch die Kommunikation mit Lieferanten, Kooperationspartnern und Kunden wird zunehmend digital. “ Das zeigt eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft. An ihr haben sich die drei hessischen Handwerkskammern Frankfurt-Rhein-Main, zu der Stadt und Kreis Offenbach gehören, Wiesbaden, zu der Hanau zählt, und Kassel beteiligt. „Die Umfrage hat verdeutlicht, dass viele Handwerksbetriebe intensiv mit der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen befasst sind“, erklärte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft, Heinrich Gringel.

Die Veränderungen werden vor allem als Chance und nur von wenigen Firmen als Risiko wahrgenommen. Als Chance für das Unternehmen beurteilen 28 Prozent die Digitalisierungsprozesse. Lediglich 6,5 Prozent der Inhaber sprechen nach der Umfrage von Risiken.

Als Haupthinderungsgrund für das Anstoßen von Maßnahmen sehen mehr als 43 Prozent der Firmen in Hessen fehlende personelle und zeitliche Ressourcen in den Betrieben. „Dies kann auf die zur Zeit ausgesprochen gute konjunkturelle Lage, die in vielen Betrieben eine sehr hohe Auslastung der betrieblichen Ressourcen zur Folge hat und kaum Zeit für die Planung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten lässt, zurückgeführt werden“, berichtete Gringel.

Fast 32 Prozent der hessischen Handwerksbetriebe haben im vergangenen Jahr Digitalisierungsmaßnahmen umgesetzt, wie es weiter in der Umfrage hieß. Damit seien in Hessen verglichen mit dem Bundesgebiet – 26 Prozent – verstärkt Digitalisierungsmaßnahmen realisiert worden.

Die Handwerkskammern unterstützen eigenen Angaben zufolge ihre Mitglieder mit eigenen Digitalisierungsberatern, die kostenfrei arbeiten. Laut Gringel ist auch der Zuschuss des Landes Hessen ein gutes Förderinstrument für die Betriebe. Mit ihm erhalten Inhaber bis zu 10 000 Euro für Digitalisierungsvorhaben. „Gefördert werden die konkrete Einführung neuer digitaler Systeme sowie die Verbesserung der IT-Sicherheit.“ J ku

Quelle: op-online.de