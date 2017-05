Handyräuber überfallen 45-jährigen Mann

Frankfurt - Unbekannte überfallen in der Taunusstraße in Frankfurt einen 45-jährigen Mann. Die Polizei ermittelt.

Gestern Morgen gegen 04.30 Uhr haben zwei unbekannte Handyräuber einen 45-Jährigen in der Taunusstraße um 50 Euro Bargeld und ein Smartphone erleichtert. Laut Polizei drohten die Täter dem Mann unter Vorhalt eines Messers Gewalt an und forderten die Herausgabe von Wertvollem. Die Räuber drückten das Opfer anschließend an eine Hauswand und nahmen sich aus den Taschen das Bargeld, sowie ein Smartphone. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Einer der Täter wird als etwa 28 bis 30 Jahre, der andere als um die 35 Jahre alt und schlank beschrieben. Beide hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer der beiden hatte einen dünnen Bart, dunkle Bekleidung an und sprach Türkisch. (lahe)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa