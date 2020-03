Hauptbahnhof Frankfurt ist trauriger Spitzenreiter in Deutschland

Der Hauptbahnhof Frankfurt ist nicht nur der am zweithäufigsten besuchte Bahnhof in Deutschland, er führt auch ein anderes Ranking.

Der Polizeistatistik zu Folge belegt der Hauptbahnhof Frankfurt einen traurigen Spitzenplatz in ganz Deutschland. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Der Hauptbahnhof Frankfurt ist der Bahnhof mit den meisten Besuchern nach Hamburg

ist der Bahnhof mit den meisten Besuchern nach Hamburg In einer Kategorie der Polizeistatistik belegt er einen traurigen ersten Platz

Doch andere Zahlen der Polizei geben Grund zur Hoffnung

Frankfurt - Bis zu 460.000 Reisende nutzen täglich den Hauptbahnhof Frankfurt*, damit ist er nach Hamburg der am zweithäufigsten besuchte Bahnhof in ganz Deutschland. Täglich prallen hier unterschiedliche Welten aufeinander, die Geschäftsfrau trifft auf die Großfamilie. Drogendealer und Pendler geben sich die Klinke in die Hand. Eine kleine Anfrage beim deutschen Bundestag hat jetzt ergeben: Der Hauptbahnhof Frankfurt belegt einen traurigen Spitzenplatz in Deutschland.

Hauptbahnhof Frankfurt: Zahlen der Polizeistatistik alarmierend

Mehrere Politiker und die FDP-Franktion stellten im Januar eine kleine Anfrage an den Bundestag. Unter dem Titel „Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen“ forderten die Politiker eine Aufschlüsselung der Straftaten an deutschen Bahnhöfen.

Jetzt hat die deutsche Bundesregierung eine Antwort veröffentlicht – und die Zahlen sprechen eine mehr als deutliche Sprache. Im Jahr 2019 gab es am Hauptbahnhof Frankfurt mehr Straftaten, als an jedem anderen in Deutschland. Mit 4.787 Straftaten liegt der Hauptbahnhof Frankfurt damit vor den Kölner (4.357) und dem Hamburger Hauptbahnhof (3.556).

Der Hauptbahnhof Frankfurt ist auch bekannt für seine Drogenszene. Jetzt veröffentlichte eine Studie verblüffende Ergebnisse zu den Konsumenten.

Polizei-Statistik liefert traurige Zahlen zum Hauptbahnhof Frankfurt

Die Antwort der Bundesregierung umfasst die drei Bahnhöfe mit den meisten Straftaten pro Bundesland. Die wenigsten Straftaten hat übrigens der Bahnhof Bemerhaven-Lehe zu vermelden, hier ereigneten sich 2019 nur 21 Straftaten.

Doch welche Arten von Straftaten gehen in die Statistik mit ein? Nach der Statistik der Bundespolizei gab es im Jahr 2019 insgesamt 139.381 Straftaten an deutschen Bahnhöfen. Damit geschahen rund 3,4 Prozent der Delikte am Hauptbahnhof Frankfurt.

Am Hauptbahnhof Frankfurt sollen 300 neue Kameras den größten Hauptbahnhof in Hessen jetzt sicherer machen – Ein Drittel ist schon installiert.

Hauptbahnhof Frankfurt: Doch Statistik der Polizei hat auch gute Nachrichten

Die Polizeistatistik schlüsselt die Straftaten nicht nach Bundesland, sondern nur für Deutschland auf. Deshalb gibt es keine genauen Zahlen für den Hauptbahnhof Frankfurt. In Deutschland sind die meisten Straftaten an Bahnhöfen Eigentumsdelikte (28.497), Sachbeschädigung (25.386) und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz (25.334).

Doch es gibt auch positive Entwicklungen: So ist die Anzahl an Gewaltdelikten an deutschen Bahnhöfen laut der Statistik schon seit 2016 rückläufig, genauso wie Eigentumsdelikte.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.