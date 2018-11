Heißer Draht zur schnellen Hilfe für Eltern und Kinder

Frankfurter Jugendschutztelefon seit zehn Jahren aktiv

Frankfurt - An einem Sonntagabend wird die Polizei zu einem gewaltsamen Streit zwischen Eltern in eine Frankfurter Wohnung gerufen. Die Frau muss ins Krankenhaus, der Mann in die Psychiatrie. Zurück bleiben ein Säugling und sein vierjähriger Bruder. Von Steven Micksch