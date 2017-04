Heißer Sound: Jazzer auf Karibik-Trip

FRANKFURT - Das ging voll in die Knochen und gut ins Ohr: In der nahezu ausverkauften Alten Oper sorgte das von den französischen Antillen stammende Trio Sakésho am Mittwochabend für eine wahrlich zündende Musik-Session.

Mit dem New Yorker Steeldrum-Virtuosen Andy Narell, der das gewisse Karibik-Feeling einbrachte, von den Bläsern der hr-Bigband ebenso verinnerlicht wie vom Star des Abends, Paquito D’Rivera, schon eine Ikone des afrokubanischen Jazz.

Sakésho heißt im kreolischen Jargon „Es wird heiß werden“. Das war kein leeres Versprechen der Jazzer, die auf ihrem Karibik-Trip mit „Laventille“ einsteigen, einem Titel von Andy Narell. Der US-Amerikaner hat das Steeldrum, jenes pfannenartige, wie ein Vibraphon gedengelte Instrument, für den Jazz hoffähig gemacht. Happy Music allenthalben, von den Bigband-Bläsern mit rhythmisch markanten Fill-Ins jazzig aufgewertet.

Doch schon in „Ewa Belia“ des agilen Schlagzeugers Jean-Philippe Fanfant, der an diesem rhythmisch so ausgeprägten Abend ganze Arbeit leistet, geht zwischen Beguine und Rumba mächtig die Post ab. Das Bigband-Gebläse ist lakonischer Stichwortgeber, das zudem die rhythmischen Begleitfiguren mit viel Groove versieht.

So viele Noten haben die hr-Musiker wohl selten an einem Abend „fressen“ müssen. Schuld daran ist der New Yorker Arrangeur Michael Philip Mossman, der die hitverdächtigen Bossa-Nova- und Samba-Stücke klanglich enervierend schärft und sich an diesem Abend auch als dirigierender Vortänzer betätigt.

Und dann ist da auch noch der 14-fache Grammy-Gewinner Paquito D’Rivera, Altmeister auf Klarinette und Saxophonen: Er macht die Bühne zum heimeligen Wohnzimmer, unterhält das spürbar animierte Publikum prächtig und bezeugt in seinen geschmeidigen Improvisationen ungemein langen Atem.

Dass die Karibik-Fraktion mit dem Pianisten Mario Canonge und dem Bassgitarristen Michel Alibo über fulminante, Jazz-affine Vorspieler verfügt, verwundert nicht. Doch so richtig in Fahrt kommt die Session erst, wenn die Bigband-Bläser auch solistisch ins rhythmische Schlaraffenland vordringen, allen voran der unverwüstliche ungarische Jazzsaxophonist Tony Lakatos. Dann sind wirklich alle aus dem Häuschen … J ack

