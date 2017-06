Hells Angels-Schüsse: Zeugen berichten von Chaos

Frankfurt - Über ein Jahr nach Schüssen von mutmaßlichen Mitgliedern der Rockerbande Hells Angels in der Frankfurter Innenstadt mit zwei Schwerverletzten haben Zeugen von Chaos nach der Attacke berichtet.

"Es ist komplett Panik ausgebrochen", sagte eine 23-jährige Studentin am Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt. Sie arbeitete am Himmelfahrtstag 2016 (5. Mai) in einem Café in der Nähe des belebten Platzes in der Innenstadt, auf dem sich die Schießerei ereignete. Die Leute seien gerannt und dabei hingefallen. Sie habe Menschen ins Café getrieben und Schaulustige von den Fenstern fernhalten müssen.

Alles zum Prozess lesen Sie auf unserer Themenseite

Der Angeklagte und ein flüchtiger Komplize sollen Ex-Mitglieder des verbotenen Hells-Angels-Charters Westend gewesen sein. Sie hatten auf zwei Männer geschossen. Die Anklage wirft dem Mann versuchten Mord aus niedrigen Beweggründen, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Bei der Beschreibung des Schützen waren die Studentin und andere geladene Zeugen sich unsicher. (dpa)

Mann schießt aus fahrendem Auto - Drei Verletzte Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de