Herr Blatt schaut nach vorn

Frankfurt - Der Frust beginnt beim Jägerschnitzel – und er endet längst nicht hier: „Klar, ich kann mir immer noch vorstellen, wie so ein Schnitzel aussieht,“ sagt Daniel Blatt (46). „Aber wenn Sie es nicht sehen, schmeckt es längst nicht so gut. Von Michael Eschenauer

Sie verlieren den Appetit, wenn Sie das, was Sie essen, nicht sehen können. Das war ein echtes Problem für mich. “.

Daniel Blatt steht in einem Saal des Sheraton Hotels am Frankfurter Airport. Um sich herum vernimmt er babylonisches Sprachgewirr. Ab und zu wird er angeschubst, Lautsprecherdurchsagen ertönen, unbekannte Stimmen greifen begrüßend nach seiner Hand. Vor wenigen Minuten begann die größte internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel, die „SightCity Frankfurt 2017“, und Blatt, früher Leiter der Großküchen der Main-Taunus-Kliniken, gehört zur Zielgruppe. Vor knapp eineinhalb Jahren hat dem verheirateten Vater einer Tochter ein Hirntumor die Sehkraft geraubt. „Das Ganze hatte einen schleichenden Verlauf. Die Ärzte haben mich vorbereitet“, sagt der stämmige Mann. Er sagt, er habe „in gewisser Hinsicht Glück gehabt“.

Blatt nennt sich ein „Frontschwein“. „Andere leiden sehr. Ich will ihnen zeigen, dass es möglich ist, neue Sachen zu lernen und zurechtzukommen“. Jetzt absolviert er eine „Blindentechnische Grundausbildung“ an der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, wo ihm seine lebenspraktischen Fähigkeiten wieder zurückgegeben werden sollen.

„Ich will natürlich weiter arbeiten“, sagt Blatt. Sein Smartphone verfügt über „Voice Over“-Technik und wandelt optische Signale und Informationen des Bildschirms in akustische um. Sein Computer ist mit der Software „Jaws“ ausgerüstet: Jeder Buchstabe, den Blatt auf der Tastatur anschlägt, wird ihm vorgelesen, genauso wie jedes geschriebene Wort. „Man gewöhnt sich um. Die restlichen Sinne übernehmen die Rolle der Augen“, sagt Blatt. Das sei schön, reiche ihm aber nicht. „Man muss sich informieren, damit man bei den Hilfsmitteln auf dem neuesten Stand bleibt.“ Deshalb die „SightCity“, deshalb eine Veranstaltung, wo sie mit Hightech gegen die Dunkelheit kämpfen. Mit dabei ist Blatts Reha-Lehrer Gert Rockwitz. Er hat schon viele Erblindete in ihr neues Leben begleitet. „Wichtig ist die Trauerzeit und das Annehmen der neuen Situation“, sagt er. Rockwitz berichtet von einer 60-Jährigen, die sich zuvor 20 Jahre lang weigerte, einen Blindenstock auch nur anzurühren. „Die Frau war komplett auf ihren Ehemann angewiesen und hatte die Fähigkeit der Orientierung völlig verloren. Sie konnte nicht einmal mehr allein laufen“, so Rockwitz.

So etwas kann Blatt nicht passieren. Er hat jüngst eine Woche allein den Haushalt geschmissen, fährt täglich ohne Begleitung mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem Wohnort Bad Camberg zur „Grundausbildung“ nach Frankfurt und führt seinen Collie „Nike“ allein Gassi. Jetzt steuert er den Stand der Firma SynPhon an. Die Techniker aus Kraichtal bei Heidelberg haben den „EinkaufsFuchs“ entwickelt. Das Wunderteil hilft Blinden beim Einkaufen im Supermarkt. Es liest den Strichcode und plaudert laut und vernehmlich den Namen des Artikels samt sämtlicher Zusatzinformationen bis hin zu den Inhaltsstoffen aus. 19 Millionen Produkte trägt der Microchip, der aktualisiert werden kann. „Man darf sich am Anfang nicht mit all diesen Dingen überfordern“, hat Blatt gelernt. Aber so ein Teil – es kostet 3 400 Euro und wird von der Krankenkasse bezahlt – will er sich auf jeden Fall anschaffen.

Weiter geht’s zur Sensation aus Israel. Unter dem Namen „Orcam – See for Yourself“ verkauft die in Jerusalem ansässige OrCam Technologies Ltd. für 3 900 Euro eine Brille mit angebauter Mini-Kamera und Mini-Lautsprecher, die alle Texte, die der Blinde anvisiert, scannt und vorliest. Das System ist sogar in der Lage, Gegenstände zu erkennen, wenn sie ihm zuvor „gezeigt“ und dann abgespeichert werden. „Es kann auch Gesichter erkennen“, preist die junge Beraterin Michal die Neuheit. In Deutschland, wo es das Teil seit Mitte 2016 gibt, lassen sich erst ein paar hundert Blinde von einer Orcam helfen. „Im Sommer gibt es ein Update, dann kann man Farben unterscheiden und eine zweite Sprache aufspielen“, sagt Michals Kollege Omer Elad. Blatt ist beeindruckt. Bisher scannt er mithilfe eines Geräts des Herstellers Optolec Texte und lässt sie sich vom Computer vorlesen. „Im Moment bin ich an ,Böser Wolf’ von Nele Neuhaus dran“, sagt er.

Am Stand des Berufsförderungswerks Mainz geht es um Blatts Zukunft. Die Einrichtung bildet Blinde und Sehende in den Berufen Physiotherapeut, Masseur/Medizinischer Bademeister und Podologe aus. „Masseur wäre nicht schlecht. Das wollte ich früher schon mal werden, bevor ich Lebensmitteltechnik studiert habe. Wenn so ein Wunsch wiederaufblühen würde, könnte ich was Gutes aus der ganzen Misere ziehen.“ Anfang 2018 beginnt ein neuer Ausbildungsgang. „Mal sehen. Ich schaue nach vorn“, sagt Blatt.

‘ www.sightcity.net

Quelle: op-online.de