Zwei Männer prügeln 48-Jährigen krankenhausreif

Auch Lebensgefährtin leicht verletzt

Frankfurt - Zwei Männer dringen am Dienstagmorgen gewaltsam in eine Wohnung an der Herrnstraße ein, prügeln einen 48-Jährigen und schlagen massiv mit Flaschen auf ihn ein. Der Mann wird bei dieser Auseinandersetzung schwer, seine Lebensgefährtin leicht verletzt.