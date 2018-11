„Es herrscht so ‘ne Unsicherheit“

Um Glück und Pech geht’s bei Bodo Bachs neuem Programm, mit dem er am 26. Januar in der Alten Oper Frankfurt auftritt. - Foto: p

Frankfurt - Die Kunstfigur Bodo Bach ist derart bekannt, dass viele gar nicht wissen, wie der Mann, der hinter ihr steckt, wirklich heißt: Robert Treutel.

Der 61-Jährige wurde mit seinen Radioscherzen bekannt, tourt derzeit mit seinem neusten Bühnenprogramm „Pech gehabt“ durchs Land und gastiert damit am 26. Januar auch in der Alten Oper Frankfurt. Das kabarettistische Leitmotiv des Auftritts lautet: „Wenn wir Pech haben, ist das Glück nicht weg. Das hat dann nur ein anderer. “ Sabine Kinner fragte Robert Treutel, wie die Stimmung so ist – bei ihm persönlich, in seiner Umgebung, im ganzen Land und überhaupt.

Herr Treutel, ich würde gerne mit Ihnen über Stimmungen reden. Fangen wir doch bei Ihnen persönlich an: Wie ist Ihre heutige Stimmung?

Meine Stimmung im Moment ist schon ein bisschen vorweihnachtlich. Es ist zwar immer noch etwas sommerlich, aber wir haben November, und ab jetzt bin ich besinnlich und freue mich auf Weihnachten.

Unterscheiden Sie zwischen Tagesstimmung und Grundstimmung, oder ist das bei Ihnen ein und dasselbe?

Ich bin heute früh aufgewacht und fühlte mich so ein wenig durcheinander, aber ich habe so ’ne Grundstimmung, die ist grundsätzlich optimistisch und gut gelaunt. Als Tagessstimmung kann es auch mal sein, dass ich schlecht drauf bin und mit niemandem was zu tun haben und allein sein möchte.

Gibt es etwas, das Sie so richtig in Stimmung bringt, und wie sieht das dann aus?

Da gibt es ja zwei Stimmungen. Die eine ist, wenn ich mal schlechte Laune kriege. Das passiert, wenn ich merke, wie rücksichtslos viele Menschen sind, auch im Straßenverkehr, wie jeder versucht, zu drängeln, und im Weg steht und nicht nach hinten schaut. Und die gute Stimmung ist, wenn ich mit Freunden oder meiner Frau, wir sind ja nun auch schon fast 30 Jahre verheiratet, eine gemeinsame Zeit habe. Da reicht mir schon ein schönes Abendessen, um eine gute Stimmung zu haben.

Wenn Sie so um sich hören und schauen, was spüren Sie dann an Stimmungen?

Es gibt so ’ne gewisse Unsicherheit. In der Politik herrscht ganz große Verwirrung. Da weiß man nicht, wie geht das alles weiter. Im Moment suchen sie neue Führungsköpfe, und alle sind mächtig aufgeregt. Aber ich glaube, es herrscht bei den Leuten auch so dieses „Jeder muss der Erste sein und gewinnen“. Ich fand’s früher anders, entspannter. Andererseits gab es das alles schon, was wir in der Politik gerade durchleben. Das ist nichts Neues, und deshalb wundert’s mich, dass die Leute so verunsichert sind.

Was die Politik betrifft, heißt es, dass Wähler mittlerweile stark auf Stimmungen reagieren und deshalb nur noch über Emotionen zu gewinnen seien. Ist das Fühlen heute wichtiger als das Denken?

Ich denke, die Leute haben in der Politik schon immer Emotionen gesucht. Früher waren da echte Charaktere, egal aus welcher Partei, die standen für etwas. Heute gibt es mehr Karrieristen, und da ist das Misstrauen groß, ob die es ehrlich mit uns meinen oder ob es ihnen nur um ihre Posten geht. Also, ich glaube, da hat sich nicht viel verändert. Die Menschen wählen Menschen, die ein Gefühl vermitteln, und nicht nur Sachpolitik. Wenn ich auf der Bühne stehe, wollen die Leute mich nicht nur als Bodo Bach, sondern auch als Mensch erleben.

Kommen wir zum Glücksgefühl und zu Ihrem neuen Programm „Pech gehabt“. Ist Glück nur die Abwesenheit von Pech oder doch ein bisschen mehr?

Da müssen wir erst einmal klären, was ist Glück, und was ist Pech. Natürlich gibt’s das eine nicht ohne das andere. Aber man muss wirklich wissen, wenn man mal kein Glück hat, dann ist es nicht schon gleich Pech. Es gibt auch eine Normalität, und man sollte sich erst mal freuen, wenn man einen ganz normalen schönen Tag verbringen kann.

Gibt es etwas, das man für sein Glück tun kann, oder muss man einfach nur abwarten, bis es hereinspaziert?

Da muss man unterscheiden. Wenn jemand sagt „Für mich ist das Glück sechs Richtige im Lotto“, dann muss er natürlich was tun, nämlich spielen. Wenn mein Glück aber ist, dass ich mit dem Leben so klarkomme, wie ich gerade lebe und vieles nicht so ernst nehme, dann hat man sehr schnell viele Glücksmomente. Für mich ist Glück, wenn ich merke, es geht weiter. Das Pech bleibt ja nicht, es kommen auch wieder schöne Momente.

Gibt es Leute, die vom Glück, und andere, die vom Pech verfolgt werden?

Da kann ich nur von mir sprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vom Pech verfolgt werde. Ich habe natürlich auch mal Pech, aber ich habe auch mal Glück, und ich habe vor allem immer noch das normale Leben. Es gibt so Leute, da denkt man „Ooch, die haben’s gut, die verdienen so viel Geld“, aber Geld ist ja nicht das Glück. Wichtig ist, dass man Freunde hat, dass man sich mit anderen gut versteht. Und da kann man auch was tun. Da muss man sich öffnen.

In Ihrem Programm geht es auch um Esoterik, um Kultur und Konsum. Sieht so das Glück von heute aus: Yoga-Kurs, Supermarkt, Museumsbesuch?

Mein Programm ist ja kein Philosophie-Kurs, sondern es geht um mein tägliches Leben. Ich habe diese Themen gewählt, weil ich sie in meinem Alltag erlebe. Ich erzähle von meinen Nachbarn, die machen Esoterik, meiner Frau, einer großen Kunstliebhaberin, sie geht gerne in Museen. Das ist nicht so meine Welt, aber ich bin neugierig, also gehe ich mit. In meinem Programm geht’s dann darum, ob das ein Glück oder ein Pech ist. Wie heißt es so schön: „Des einen Leid, des anderen Freud“. In meinem Programm geht’s um die Schadenfreude, um das, was der Bodo erlebt und was schiefläuft. Dann haben die Leute Spaß daran, dass der Bodo auch nicht nur Glück hat.

Für Komiker wie Sie ist das Glück ja eigentlich berufsschädigend. Sie leben doch eher vom Unglück.

Ja, die großen Komiker sind und waren eher tragische Figuren. Sie hadern und kämpfen mit dem Schicksal. Die Komik entsteht ja oft auch aus dem Gefühl „Mir gelingt nichts“. Aber natürlich hat Glück auch in der Comedy seinen Platz. Das Glück wird ja erforscht, biologisch und psychologisch. Da gibt es sehr interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel haben Frauen andere Glücksmomente als wir Männer, das Alter spielt beim Glück eine wichtige Rolle, oder die Region, in der man lebt. Also, da steckt jede Menge Unterhaltungspotenzial drin. Und das Gelächter im Publikum gibt mir da recht.

Gehören mittlerweile Umweltschutz und Biokost zum Glück dazu? Die Grünen werden wegen ihrer jüngsten Wahlerfolge auch als Wohlfühlpartei bezeichnet, nach dem Leitsatz „Wer Grün wählt, fühlt sich gut.“

Das mag so sein. Die haben im Moment Erfolg, das liegt aber auch daran, dass die anderen schwächeln. Es war schon immer gut, sich gesund zu ernähren, die Umwelt zu schonen und nachhaltig zu leben. Da haben die Grünen im Moment ein großes Glück, dass die anderen es nicht schaffen, diese Themen glaubhaft zu vertreten.

Jetzt mal vom öffentlichen Glück zum privaten Glück. Ist das Glück zu zweit heute schwerer zu finden? In Ihrem Programm sucht Bodo Bach für seinen Sohn Rüdiger eine Partnerin.

Da denkt der Bodo natürlich auch an sich, denn er ist in einem Alter, wo er gerne Opa werden möchte. Der Rüdiger ist Single, und im Moment sind keine Enkel in Sicht. Da versucht der „Babba“, dem Sohn zu helfen. Echte Freunde zu finden, ist schwierig geworden. Man hat auf Facebook zweitausend Freunde, aber das sind ja nur virtuelle Kumpane. Im wirklichen Leben herrscht oftmals Vereinsamung. Da sitzen sie im Café am Tisch, und jeder glotzt immer nur auf sein Handy. Die reden nicht mehr miteinander, die chatten im World Wide Web. Noch ein Fakt: Jede dritte Ehe wird geschieden. Deswegen bin ich ja auch ein glücklicher Mensch, weil ich so lange verheiratet bin. Das genieße ich jetzt. Ich habe Freunde um mich herum, die solo sind, und da sehe ich: Je älter man wird, umso schwieriger wird es, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Weil man natürlich auch andere Ansprüche hat.

