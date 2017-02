A4: Lkw-Unfall durch Sekundenschlaf

Hersfeld-Rotenburg - Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die Autobahn 4 in Osthessen am Dienstag teilweise gesperrt worden. Ursache des Unfalls war laut Polizei vermutlich der Sekundenschlaf des Fahrers. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 30 000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge war der Lkw zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald in Fahrtrichtung Dresden mehrmals gegen Mittel- und Leitplanken geprallt, der Anhänger kippte schließlich um. (dpa)

Archivbilder:

Bilder: Lkw-Unfall auf der A3 am Flughafen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dapd