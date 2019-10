Transporter rast in Bushaltestelle: Fahrer hinterlässt Trümmerfeld und flüchtet von Unfallstelle

Der Unfallfahrer flüchtete: Zum Glück befand sich am frühen Samstagmorgen niemand an der Bushaltestelle in Bad Hersfeld.

Die Polizei Bad Hersfeld fahndet nach einem flüchtigen Unfallfahrer: Er war mit einem Transporter in eine Bushaltestelle gerast und hinterließ ein Trümmerfeld.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr in Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der bisher unbekannte Fahrer war mit einem Transporter von der Bundesstraße 62 in Richtung Europaallee unterwegs.

Unmittelbar an der Abfahrt von der B62 fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel eines Kreisels und prallte dabei gegen einen Baum, wobei dabei die Fahrertür abgerissen wurde. Im weiteren Verlauf setzte der Transporter die Fahrt über die Verkehrsinsel fort, riss sich an einem Bordstein das linke Vorderrad ab und krachte etwa 20 Meter weiter in der Europaallee in eine Bushaltestelle, die völlig niedergewalzt wurde.

Polizei fahndet auf Hochtouren nach dem flüchtigen Unfallfahrer

+ Bevor der Transporter-Fahrer in die Bushaltestelle raste, überfuhr er einen Kreisel. © TVnewsHessen Der völlig zerstörte Transporter kam hinter der nunmehr nicht mehr vorhandenen Bushaltestelle in der Böschung zum Stehen. Der bisher unbekannte Fahrer, der sich bei dem Unfall vermutlich verletzt haben muss, entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle und konnte trotz sofort eingesetzter Fahndung bisher nicht gefunden werden.

Über die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Transporter und der Bushaltestelle entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Fahrer laufen auf Hochtouren.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei aus Bad Hersfeld um Hinweise von Zeugen, da sich gerade am frühen Morgen viele Kanusportler im Bereich der Unfallstelle aufhielten. Hinweise an die Polizeistation in Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320.

Von TVnewsHessen