Aufgaben für Deutsch-Abitur sind vorab durchgesickert 

Frankfurt - Die Aufgaben für das Deutsch-Abitur an den Fachoberschulen in Hessen sind schon vor dem Beginn der Prüfungen bei WhatsApp durchgesickert. Das berichtet die Fuldaer Zeitung. Das Kultusministerium versendete demnach eine Warnmeldung, die am Freitag um 8.19 Uhr in den Schulen eintraf.

Abi-Aufgaben für Deutsch-Abitur in Hessen vorab veröffentlicht

An einer Schule in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis reagierte die Schulleitung jedoch sofort. Die Meldung aus dem Ministerium sei um 8.19 Uhr in der Schule eingetroffen, sagte der Schulleiter der Kinzig-Schule in Schlüchtern, Karsten Günder, der Fuldaer Zeitung.

Für das Deutsch-Abitur gab es vom Kultusministerium noch vor Beginn der Prüfungen neue Aufgaben. In Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis tauschte man die Abiturprüfungen rechtzeitig vor dem offiziellen Beginn der Prüfung um 9 Uhr aus. Pünktlich zum Start der Prüfungsvorbereitung lagen den Schülern aus Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis um 8.45 Uhr die neuen Abi-Aufgaben für das Fach Deutsch vor.

Aufgaben für Deutsch-Abitur an Fachoberschulen in Hessen geleakt

Die Aufgaben für die Abi-Prüfungen in Hessen seien bei WhatsApp aufgetaucht, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums der Fuldaer Zeitung mit. Dort soll ein Bild von einer Tafel zu sehen gewesen sein, die die Prüfungsfragen zeigt. Woher das Foto stammt, ist derzeit noch unbekannt.

Das Kultusministerium erkannte das Datenleck nach eigenen Angaben rechtzeitig, sodass die Fragen vor der Prüfung ausgetauscht werden konnten. Deshalb sei keinem Schüler ein Nachteil entstanden.

Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass nicht alle Schulen rechtzeitig reagiert und bereits mit den Abiturprüfungen begonnen hatten. Das war ein Fehler und wir bitten, dies zu entschuldigen.