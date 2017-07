Rhön könnte Nationalpark werden

Bayern treibt Pläne voran, Hessen zögert

+ © dpa Ausflügler auf dem Kreuzberg in der Rhön: Die einzigartige Landschaft könnte auf bayrischem Gebiet in naher Zukunft ein Nationalpark werden. Ob sich Hessen der Initiative des Nachbarn anschließt, ist allerdings offen. © dpa

Wiesbaden/München - Der Spessart und der Frankenwald als Standorte für einen dritten bayerischen Nationalpark sind endgültig vom Tisch. Diese Entscheidung gab das Kabinett nach einer Sitzung gestern in München bekannt. Hessen hält sich unterdessen in seiner Haltung zu einem gemeinsamen Nationalpark-Projekt in der Rhön bedeckt.