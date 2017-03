Hessen investiert in den Klimaschutz

Wiesbaden - Rund 140 Millionen Euro will Hessen in den nächsten zwei Jahren zusätzlich in den Klimaschutz investieren.

Das Geld soll in mehr als 40 Projekte des neuen Klimaschutzplans fließen, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Teil des Plans ist ein Jobticket, mit dem von 2018 an alle Landesbeschäftigten kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen dürfen. Allein dafür sind im Landeshaushalt pro Jahr 50 Millionen Euro vorgesehen. Die ersten 40 Projekte seien der Auftakt für insgesamt rund 140 Maßnahmen, erklärte die Ministerin.

Dazu zählten klimafreundliche Mobilität, Energieeffizienz, die Förderung umweltfreundlicher Landwirtschaft und der Hochwasserschutz. Bis 2025 will Hessen 40 Prozent der Emissionen bei den Treibhausgasen einsparen, im Vergleich zu 1990. Bis 2050 sollen es dann mindestens 90 Prozent sein. (dpa)

