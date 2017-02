In Hessen liegen noch zahlreiche Bomben im Boden

Darmstadt - Werden Weltkriegsbomben gefunden, rücken Experten vom Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen aus und entschärfen die Blindgänger. Experten vermuten noch zahlreiche Sprengkörper im Boden.

Aufgrund der Bautätigkeit in Hessen dürften in den kommenden Jahren vergleichsweise viele Weltkriegsbomben entdeckt werden. Die Gefahr dieser gefährlichen Blindgänger ist nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes des Landes auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gebannt. "Im Gegenteil werden beispielsweise aufgrund der erhöhten Bautätigkeit im Rhein-Main-Gebiet immer öfter Bomben gefunden", sagte Dienstleiter Dieter Schwetzler. Die Bombenentschärfer sind beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelt. Die Experten entschärfen jedes Jahr 30 bis 40 Bomben. Dass sich diese Zahl verringert ist nach ihrer Aussagen eher unwahrscheinlich. Zwar könne man keine seriösen Voraussagen treffen. Es dürfe aber fest davon ausgegangen werden, dass noch zahlreiche Bomben im Boden und in Gewässern liegen.

Selbst in den Wäldern seien noch viele alte Bomben und Granaten zu finden. Während des Krieges hätten alliierte Bomberpiloten dort ihre todbringende Last in Notfällen wahllos abgeworfen. Es habe in den Wäldern aber auch Sprengplätze gegeben, wo erst die Wehrmacht und später die Alliierten Munition und Bomben unsachgemäß sprengten. "Man muss davon ausgehen, dass noch einiges davon in den Wäldern liegt", sagte Michael Geiger, der bei Hessenforst für Liegenschaften zuständig ist. Man suche systematisch bekannte Sprengplätze mit Metalldetektoren ab. Die Aufgabe könne noch viele Jahre dauern.

Hier wird eine Fliegerbombe gesprengt Zur Fotostrecke

Eine Entschärfung werde mit zunehmendem Alter der Blindgänger immer komplizierter. Aufgrund der Witterungsbedingungen setze Korrosion den explosiven Altlasten zu, meinte Schwetzler. "Es wird daher immer schwieriger, Zünder und Sprengstoff voneinander zu trennen." Der Sprengstoff bleibe in der Regel gefährlich. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt werden jährlich etwa 80 Tonnen Material entsorgt. Erst kommt es in ein Zwischenlager in Mittelhessen. Von dort aus wird es in regelmäßigen Abständen zu einer zentralen Entsorgungsanlage nach Sachsen transportiert. (dpa)

Quelle: op-online.de