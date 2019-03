Hessen macht Dampf in Kantinen

Frankfurt – Hessen will bundesweit Vorreiter für gesundes und ressourcenschonendes Kantinenessen werden.

Nach den Privathaushalten würden die meisten Lebensmittel bei der Außer-Haus-Verpflegung weggeworfen, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz bei der Vorstellung des Modellprojekts „Essen in Hessen“ in Frankfurt. Während der rund zweijährigen Projektzeit wurden Maßnahmen für weniger Lebensmittelverschwendung und gesünderes Essen erarbeitet und umgesetzt.

Gemeinsam mit verschiedenen Verbänden wie dem WWF und mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt setzten Experten in den Test-Betrieben eine Kombination aus Abfallanalyse, Verbesserung des Essensangebotes und strukturellen Veränderungen um. Dabei sei es wichtig gewesen, sich an der Tradition der Betriebe zu orientieren, sagte Projektleiterin Tanja Dräger de Teran vom WWF. So habe man beispielsweise ein beliebtes Gericht nicht völlig gestrichen und ein vegetarisches propagiert, sondern beim Gulasch einen Teil des Rindfleisches durch Kidneybohnen ersetzt: „Eigentlich sollte es keiner merken.“ Andere Veränderungen bezogen sich auf die Portionsgröße, die Darreichung des Essens oder den Einkauf.

Die sieben beteiligten Kantinen, darunter Justizvollzugsanstalten, Ministerien und ein Betrieb des Großcaterers Sodexo, haben nach Angaben aller Beteiligten durchweg positive Erfahrungen gemacht. Auch die Motivation der Mitarbeiter sei wichtig für das Projekt, so ein Kantinen-Mitarbeiter: „Viele haben Kinder, wenn man ihnen sagt, dass die auch noch eine Welt erleben wollen, verstehen sie es sehr gut und setzen es auch um.“ Ergebnis des Versuchs war, dass die Betriebe im Schnitt 16 Prozent Lebensmittelabfälle, 15 Prozent Treibhausgasemissionen und 13 Prozent Wasser reduzieren konnten, so das Ministerium. „Die Kantinen haben die dadurch eingesparten Gelder in eine bessere Qualität beim Einkauf investiert und zum Beispiel mehr Biolebensmittel gekauft“, hieß es. Zugleich überprüften Experten die Rezepte – machten das Essen gesünder, indem sie etwa den Salzgehalt senkten.

Bei der Außer-Haus-Verpflegung gebe es dringenden Handlungsbedarf, so Hinz: „Ich halte es nicht nur für sinnvoll, sondern auch für notwendig, dass sich die Kantinen umstellen.“ Ziel sei es, dass sich am Ende alle Kantinen in Hessen an dem Projekt beteiligen: „Wir werden sie dabei unterstützen.“ dpa

Quelle: op-online.de