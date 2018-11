Bouffier als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender nominiert

Wiesbaden - Ministerpräsident Volker Bouffier ist vom Landesvorstand der CDU Hessen erneut als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU nominiert worden.

Bouffier stelle sich auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg zur Wahl, teilte die Partei am Dienstag mit. Er solle weiter "Hessens starke Stimme in Berlin" sein, sagte der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz. "Volker Bouffier ist dafür genau der Richtige. Gerade in schnelllebigen Zeiten steht er für Verlässlichkeit und Führungsstärke", erklärte Pentz.

Für einen Beisitzerposten bewerben sich erneut die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Lucia Puttrich und Innenminister Peter Beuth. Zudem hat die hessische CDU den Landesvorsitzenden der Jungen Union, Stefan Heck, nominiert.

Auf dem Parteitag am 7. und 8. Dezember in Hamburg stimmen die Delegierten über die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende ab. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz. (dpa)

Archivbilder

Bilder: Thorsten Schäfer-Gümbel und Volker Bouffier im Doppel-Interview Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de