Hessens AfD geht auf Distanz

Wiesbaden - Der hessische AfD-Landesverband distanziert sich nach nicht ausgeräumten Vorwürfen über die Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut von einer Abgeordneten des künftigen Landtags.

Alexandra Walter aus dem Kreisverband Groß-Gerau habe es abgelehnt, ein klares Dementi zu den Vorwürfen abzugeben, sagte der Landesvorsitzende Klaus Herrmann in Wiesbaden. Walter, die auf Listenplatz zwölf in den Landtag gewählt wurde, soll nach Medienberichten auf Facebook und Twitter rechtsextremistisches Gedankengut verbreitet haben. Sie kündigte auf dpa-Anfrage an, sich zeitnah zu den Vorgängen zu äußern. J dpa.

Quelle: op-online.de