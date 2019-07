Hessens Jobmarkt fehlt Dynamik

Offenbach/Hanau – Für den hessischen Arbeitsmarkt endete das erste Halbjahr 2019 mit einem Rückgang der Erwerbslosigkeit. Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männern sank auf 147 280, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit (BA) gestern mitteilte. VON MARC KUHN

Damit wurde die niedrigste Erwerbslosenzahl in einem Juni seit 1992 erreicht. Die Quote lag mit 4,3 Prozent zuletzt 1981 niedriger, damals waren es 4,0 Prozent.

Obwohl seit Januar die Arbeitslosigkeit sinkt und steigende Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen sind, hat die Dynamik auf dem hessischen Arbeitsmarkt deutlich nachgelassen. „Die Geschwindigkeit der letzten drei bis vier Jahre kann nicht mehr gehalten werden“, erklärte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion. „Darauf weisen einige Frühindikatoren hin.“ Die Agenturen für Arbeit in Hessen verzeichneten für das erste Halbjahr einen deutlichen Anstieg der frühzeitigen Arbeitssuchendmeldungen um sechs Prozent. „Ebenfalls stiegen im Vergleich zum Vorjahr die Zugänge arbeitsloser Personen aus Erwerbstätigkeit. Parallel konnten weniger Arbeitslose in eine Beschäftigung eintreten als noch 2018.“ Eine weitere Veränderung sei bei den Anzeigen für Kurzarbeit zu erkennen, erklärte Martin. Im Vergleich zum Vorjahr wurde bis Mai 2019 für 9 174 Personen Kurzarbeit angezeigt. 2018 lag die Zahl im gleichen Zeitraum bei 2 033 Personen.

Trotz der Konjunkturabkühlung ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen im Juni gesunken. 147 280 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion mitteilte. Gegenüber Mai gab es einen Rückgang um 1 650 Arbeitslose, gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl um 4 675. Die Quote verringerte sich auf 4,3 Prozent. Im Mai lag sie bei 4,4 Prozent.

„Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit vor der Sommerpause zurückgegangen“, berichtete Thomas Iser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Offenbacher Arbeitsagentur. 13 450 Personen waren im Offenbacher Agenturbezirk im Juni arbeitslos gemeldet, 431 weniger als im Mai. Daraus ergab sich eine Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent. Im Mai lag sie bei 5,2 Prozent.

6 110 Menschen sind im Juni in der Stadt Offenbach als Arbeitslose registriert worden, 2,8 Prozent weniger als im Mai. Die Quote ging zurück auf 8,2 Prozent gegenüber 8,5 Prozent im Mai. 7 340 Männer und Frauen waren im Landkreis Offenbach arbeitslos gemeldet, das waren 3,4 Prozent weniger als im Vormonat. Die Quote lag bei 3,8 Prozent gegenüber 3,9 Prozent im Vormonat.

Im Hanauer Agenturbezirk sind im Juni 9 270 Arbeitslose gemeldet worden, 81 weniger als im Mai. Die Quote blieb davon unbeeinflusst. Sie verharrte mit 4,1 Prozent. In der Stadt Hanau waren 3 601 Menschen arbeitslos gemeldet, 7 weniger als im letzten Monat. Die Quote blieb mit 7,0 Prozent.

Im Juni waren im Landkreis Darmstadt-Dieburg 7 075 – Vormonat 7 019 – Menschen arbeitslos gemeldet. Die Erwerbslosenquote lag bei 4,2 Prozent.

In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni leicht auf 2,216 Millionen gesunken. Das waren 20 000 Arbeitslose weniger als im Mai, so die BA in Nürnberg. Die Quote blieb bei 4,9 Prozent.

Quelle: op-online.de