Polizei berücksichtigt Terror-Erfahrungen für Hessentag

Rüsselsheim - Für die Sicherheit beim Hessentag in Rüsselsheim will die Polizei Erkenntnisse des Pfingstwochenendes berücksichtigen.

Das Musikfestival "Rock am Ring" war wegen Terroralarm unterbrochen worden, in London waren bei einem Anschlag mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. "Wir werden natürlich diese Ereignisse in unsere Planungen mit einfließen lassen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt am Dienstag. "Wir sind aber schon gut aufgestellt." Die Polizei sei mit vielen Kräften vor Ort. Es seien technische Maßnahmen vorbereitet, damit unbefugte Fahrzeuge nicht auf das Gelände fahren.

Außerdem gebe es Videoüberwachungen. Details wurden nicht genannt. Der Hessentag in Rüsselsheim beginnt an diesem Freitag und dauert zehn Tage. Insgesamt werden rund eine Million Besucher erwartet. Mit besonders vielen Menschen wird an den beiden Wochenenden gerechnet (dpa)

Bilder: Eindrücke des 56. Hessentags in Herborn Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de