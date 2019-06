Hessentag in Bad Hersfeld: Auf geht's ins zweite Fest-Wochenende

Das zweite Hessentags-Wochenende steht an: Zum Auftakt gibt es heute Abend die Kelly Family. Gerade tagt das Hessische Kabinett auf dem Landesfest.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Sechs Tage Hessentag sind schon vorüber und es gab einiges zu Erleben: Hier gibt es die Ticker für Freitag und Samstag, Sonntag und Montag, Dienstag, Mittwoch und den Ticker vom gestrigen Donnerstag zum Nachlesen.

Alle wichtigen Infos rund um den Hessentag in Bad Hersfeld finden Sie in unserer Übersicht*.

Hier gibt es das Programm am Freitag.

Fotos vom Mittwoch auf dem Hessentag gibt es hier*.

Ticker aktualisieren

+++ 12.51 Uhr +++

Pünktlich auf die Minute hat um 12.45 Uhr das Symphonic Knights Orchester der Gesamt- und Modellschule Obersberg ihr Konzert im Polizei-Bistro begonnen. in besuch lohnt sich - denn im Anschluss geht es ab 14 Uhr mit dem Auftritt der Musikschule Hersfeld-Rotenburg weiter.

+ © Ute Janssen



+++ 12.38 Uhr +++

+ Sitzung des Hessischen Kabinetts auf dem Hessentag: Ministerpräsident Volker Bouffier und sein Stellvertreter, Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. © Kai A. Struthoff Gerade findet die traditionelle Sitzung des Hessischen Kabinetts auf dem Hessentag statt: Auf der Tagesordnung stehen Arbeitsplätze, Breitbandausbau, Digitalisierung und Klimaschutz.

Auch die Entwicklung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg ist heute Thema: „Der Kreis Hersfeld-Rotenburg weist seit Jahren eine überdurchschnittlich gute Arbeitsmarktentwicklung auf“, erklärt Wirtschaftsminister Al-Wazir. Die Arbeitslosenquote ist seit 2011 stets niedriger als im Landesdurchschnitt. Im März 2019 lag sie bei 3,8 Prozent (Landesdurchschnitt 4,5 Prozent). Weitere Infos zur Kabinetts-Sitzung gibt es hier*.

+++ 12.06 Uhr +++

Blumenträume im Trachtenland Hessen: Neueste Trends für Blumen Sträuße werden gerade im HTV-Zelt gezeigt. Hier zeigt Annika Zacharias ein bäuerliches Modell in vintagerosa. Noch bis 13 Uhr ist die Blütenpracht zu erlebn.

+ © Christine Zacharias



+++ 11.25 Uhr +++

Gerade in der Landesausstellung: Die Ernst-von-Harnack-Schule Bad Hersfeld begeistert die Besucher mit einem Musical und bunten Sockenpuppen.



+ © Ute Janssen



+++ 11.20 Uhr +++

+ © Musikschule Hersfeld-Rotenburg Die Musikschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg setzt heute ihre Veranstaltungsreihe auf dem Hessentag mit einem Konzert der Lehrkräfte im Polizei-Bistro fort: Mit dabei von 14 bis 16 Uhr ist das Lehrerorchester, die neu gegründete Formation PopDrops mit der neuen Gesangsdozentin Alessia Park und die Jazz-Combo. Das Programm wird noch einmal die gesamte Bandbreite der Musikschularbeit von Klassik über Jazz bis Pop/Rock abbilden. Die Musikschule lädt zudem zu einem „Best of…“-Konzert am 26. Juni um 19 Uhr in die Aula der Konrad-Duden-Schule Bad Hersfeld ein.

Zuvor steht ab 12.45 Uhr das Das Symphonic Knights Orchestra der Gesamtschule Geistal aus Bad Hersfeld auf der Bühne.

+++ 10.55 Uhr +++

Kleiner Hinweis: Im Programm des Polizei-Bistros gab es noch ein paar Veränderungen. Das Symphonic Knights Orchestra der Gesamtschule Geistal aus Bad Hersfeld spielt nicht gerade - wie im Programmheft angekündigt - sondern tritt heute Mittag ab 12.45 Uhr auf. Auch das für 12 Uhr angekündigte Konzert der Musikschule im Polizei-Bistro findet nicht um 12 Uhr, sondern um 14 Uhr statt.

+++ 10.52 Uhr +++

Religion muss gelebt und weitergegeben werden - nicht nur von den Senioren, sondern von allen. Mark Kranich (Mitte) einziger Lehrer für jüdische Religion an einer staatlichen Schule in Hessen im Gespräch mit Klara und David von der Wiesbadener Dilthey-Schule und Amy und Victoria von der Modellschule Obersberg Bad Hersfeld (von links) im Landeszelt.



+ © Ute Janssen



+++ 10.30 Uhr +++

+ Kleiner Rückblick: Das hr4-Schlagerfieber in der Schilde-Halle wurde gestern Abend in und um die Halle groß gefeiert - ab 22.30 Uhr hat der König von Mallorca Jürgen Drews dem Publikum so richtig eingeheizt. Hier gibt es noch mehr Bilder vom Schlagerfieber*.

+++ 10.17 Uhr +++

Er ist froh, wenn er und seine Kollegen nicht gebraucht werden. Pfarrer Andreas Staus einer derjenigen, die als Notfallseelsorger auf dem Hessentag unterwegs sind.



+ © Ute Janssen



+++ 9.48 Uhr +++

Das zweite Wochenende auf dem Hessentag in Bad Hersfeld steht an - hier ein paar Tipps, was es heute Vormittag auf dem Landesfest bereits zu erleben gibt:

Tag des Fußballs 10 bis 19 Uhr, Kurpark „Festival des Sports“ mit Eintracht-Ikone Dragoslav Stepanovic („Lebbe geht weider“) und Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer : Techniktraining, Messung der Schussgeschwindigkeit

10 bis 19 Uhr, Kurpark „Festival des Sports“ mit („Lebbe geht weider“) und : Techniktraining, Messung der Schussgeschwindigkeit Das Rotkäppchen ist da 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“: Rotkäppchen Lisa Marie, Tourismusservice Rotkäppchenland

+ Rotkäppchen Lisa Marie hat bereits im dm-Kinderland begeistert. © Fotoscouts Bad Hersfeld/Matthias Bieber



Abgabe von Apfel-Stecklingen gegen Spende 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“ im Kurpark: Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis und Tourismus-Region Wetterau

gegen Spende 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“ im Kurpark: Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis und Tourismus-Region Wetterau Hessische Fußballmeisterschaft der Justizvollzugsbediensteten 9 bis 17 Uhr, Sportplatz SV Asbach, Hilgenweg 14, im Stadtteil Asbach: Siegerehrung durch die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufgestellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.