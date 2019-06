Hessentag in Bad Hersfeld: Strömender Regen am Mittwoch  - Bereits 377.000 Besucher

Zur Halbzeit waren bereits 377.000 Besucher auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. Leider hat am Mittag strömender Regen eingesetzt.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Fünf Tage Hessentag sind schon vorüber und es gab einiges zu Erleben: Hier gibt es den Ticker für Freitag und Samstag, hier den Ticker von Sonntag und Montag und hier den Ticker von Dienstag zum Nachlesen.

Alle wichtigen Infos rund um den Hessentag in Bad Hersfeld finden Sie in unserer Übersicht*.

Hier gibt es das Programm für Mittwoch.

Fotos vom Dienstag auf dem Hessentag gibt es hier*.

+++ 14.35 Uhr +++

Es regnet und regnet. Schirme und Capes beherrschen das Bild der Stadt. Wir geben die neuesten Informationen rund um das Wetter.

Auch Pferde und Autos sind in Not, der Regen schadet den bunten Ballons. Sie verlieren Farbe und Form.

+ © Kim Ho rnickel

+++ 14.01 Uhr +++

Im hr-Treff wird momentan die Sendung "alle wissen" aufgezeichnet. Zu sehen ist die Aufzeichnung nächste Woche Donnerstag.

Was hier aussieht wie ein Kampfanzug, soll die Beschwerden im Alter verdeutlichen. Die schweren Gewichte verlangsamen die Bewegungen. Um auch im hohen Alter noch beweglich zu sein, ist Dehnen und Sport unerlässlich, erklärt Moderator Thomas Ranft.

+ © Diana Rissmann

+++ 13.45 Uhr +++

Zuflucht unter dem Dach des hr-Treffs. Um sich vor den monsunartigen Regenfällen zu retten versammeln sich Dutzende Hessentagsbesucher im Schilde-Park.´und stellen sich unter.

+ © Kim Hornickel

+++ 13.36 Uhr +++

Der Hessentag Bad Hersfeld wurde am Dienstagabend wegen einer Unwetter-Warnung abgebrochen. Heute erklärt die Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann, wie so eine Entscheidung zustande kommt und betont: „Keiner von uns hat sich diese Entscheidung leicht gemacht, den Hessentag am Dienstag erneut zu unterbrechen und letztlich ganz abzubrechen." Den ganzen Artikel dazu, gibt es hier.

+++ 13.22 Uhr +++

Die ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, trifft Hessentagsmitarbeiter im Vip-Zelt auf der Straße der Innovationen.

+ © Kim Hornickel

++++ 12.54 Uhr +++

Im Polizei-Bistro gibt es heute ein starkes Programm für Senioren: Mit der Präventionskampagne "Senioren sind auf Zack" wollen die Beamten des Polizeipräsidums Osthessen über Betrugsmaschen aufklären und über die sichere Teilnahme am Straßenverkehr informieren.

Ab 14 Uhr ist ein einstündiges Bühnenprogramm geplant, bei dem der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Osthessen, Günther Voß, den Besuchern die Präventionskampagne "Senioren auf Zack" vorstellt und (gegen 14.25 Uhr) verdienten Bürgern dankt, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen verhindert und/oder zu deren Aufklärung beigetragen haben. Und Dr. Stefan Heck, Staatssekretär des Hessischen Innenministeriums, zeichnet rund 20 im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen ehrenamtlich engagierte Sicherheitsberater für Senioren auf der Bistrobühne aus.

Ab 15 Uhr informieren Vertreter der Dekra und IT-Experten bei Fachvorträgen über Fahrassistenzsysteme und Cybersicherheit. Und Musik gibt es natürlich auch: Das Landespolizeiorchester Hessen spielt.

++++ 12.37 Uhr +++

+ © Kristina Marth Seit 11.30 Uhr stellt die Vivarium AG der Modelschulen Obersberg den mexikanischen Schwanzlurch Axelotl und andere exotische Tiere auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" vor. Die AG-Mitglieder freuen sich über Besuch.

+++ 12.30 Uhr +++

Der HR ist mit einem Kamerateam auf dem Hessentag unterwegs. Im hr-Treff in und um die Schilde-Halle kann man übrigens heute den ganzen Tag (bis 23 Uhr) unter dem Motto "alles wissen - Streetscience" spannende Experimente mit Moderator Thomas Ranft erleben.

+ © Anja Müller

+++ 12.22 Uhr +++

Im Zelt der Bundeswehr ist immer gute Stimmung: Bis 14 Uhr und dann von 16 bis 19 Uhr sorgen hier "City Rhythm" - Anita Vidovic und Frank Mignon für gute Unterhaltung. Kleine Vorschau: Um 20.30 Uhr spielen hier "Combolution" die Combo des Heeresmusikkorps Kassel Schlager-, Rock- und Popmusik.

+++ 12.04 Uhr +++

Auch das gehört zum Hessentag: Bei der Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg findet gerade das Spitzengespräch des hessischen Handwerks statt.

+ © Christine Zacharias

++++ 11.58 Uhr +++

+ Das ist eine ganz besondere Erinnerung an den Hessentag - und natürlich eine die vorab wohl überlegt sein sollte - aber wer möchte, kann sich in der Lullusstraße ein Tattoo stechen lassen: Das Tattoo-Studio INkcredible verewigt jeden Kundenwunsch. Für Alexander Veit (Foto) ist es das erste Tattoo. Der Azubi lässt sich das Avicii-Symbol auf sein Handgelenk tätowieren. Der schwedische Star-DJ Avicii - bürgerlich Tim Bergling - war vor einem Jahr gestorben. Man braucht übrigens keinen Termin.

Die Ehrenamtlichen sind die Seele des Hessentages - Halbzeit-Bilanz:

++++ 11.42 Uhr +++

Die Besucherzahlen auf dem Hessentag in Bad Hersfeld sind grandios: Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling spricht sogar davon, das die Erwartungen der Stadt bislang übertroffen wurden. Ministerpräsident Volker Bouffier dankte zur Halbzeit vor allem den über 400 Ehrenamtlichen auf dem Landesfest: Mein ganz besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, denn ohne sie wäre der Hessentag undenkbar. Mit ihrem Einsatz sind sie die Seele des Hessentags.“ Mehr zur postitiven halbzeiot-Bilanz, lesen Sie hier*.

+ © Anja Müller

+++ 11.14 Uhr +++

Für den Hessentag sind weite Teile der Bad Hersfelder Innenstadt für den Verkehr gesperrt, aber neben der Feier muss ja auch der Alltag weitergehen. Habt ihr euch auch mal gefragt, wie die Post während des zehntägigen Landesfestes die Briefe und Pakete in der Innenstadt ausliefert? Na so:

+ © Anja Müller

+++ 11 Uhr +++

+ © Karl Schönholtz Polizei zum Anfassen auf dem Hessentag: Die Bundespolizei präsentiert sich gerade mit ihren vielfältigen Aufgaben am Eingang zum Schilde-Park. Weil das Wetter aktuell etwas durchwachsen ist, hält sich der Andrang in Grenzen und die Beamten haben viel Zeit für Auskünfte und Gespräche. Um 11.30 Uhr stellen sich übrigens heute im Polizei-Bistro Kommissar Oli und die Nachwuchsgewinnung der Polizeiakademie Hessen vor.

+++ 10.50 Uhr +++

Um 11 Uhr beginnt der Hessische Handwerkstag in der Kreishandwerkerschaft, Fuldastraße 16. Um 14 Uhr folgt dazu die Veranstaltungen "Potentiale für die hessische Traditionsbranche - mit Vielfalt in die Digitalisierung" mit der neuen Hessischen Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus in der Bad Hersfelder Stadthalle.

+ Bäcker © picture alliance/dpa

+++ 10.20 Uhr +++

Nachdem der Hessentag gestern Abend wegen einer Unwetter-Warnung abgebrochen werden musste geht es heute weiter: Gerade hat die Hessentagsstraße eröffnet und auch heute Vormittag steht wieder einiges auf dem Programm auf dem Landesfest:

Bereits seit 9 Uhr geht es auf den Sportplätzen in den Stadtteilen sportlich zu: Das 39. Turnier der Betriebssportmannschaften der Kreisverwaltungen läuft - Sportverein Kathus 1925, Solztalstraße, Spielverein Asbach-Bad Hersfeld 1928, Hilgenweg 14, FSV Hohe Luft, Kolpingstraße, TSV Kalkobes, Teichweg 3.

Rund um die Biene dreht es sich heute bei der Sonderschau "Der Natur auf der Spur": Bereits seit 9 Uhr und noch bis 19 Uhr informiert der Landesverband Hessischer Imker zum Thema "Bienen, die Bestäuber Nummer 1 für die Vielfalt" und ab 10 Uhr kann man Nisthilfen für Bienen bauen.

+ Wildbiene © privat Pflanzendoktor lädt zur Sprechstunde: Das Angebot des Landesbetreibes Landwirtschaft Hessen und Kompettenzzentrums Hessen Rohstoffe geht noch bis 12 Uhr auf dem Gelände von "Natur auf der Spur".

Im Bundeswehrzelt gibt es von 11 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr "City Rhythm - Anita Vidovic & Frank Mignon.

Im Polizei-Bistro gibt es ab 10 Uhr Infos zur Suchtpräventions-Kampagne für Schulen mit Mathias Wild.

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.