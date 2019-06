We give love: Die Kelly Family auf dem Hessentag - das Programm am Freitag

Kelly Family in der Sparkassen-Arena, Big City Nights in der Schilde Halle und vieles mehr - das ist am Freitag auf dem Hessentag los.

Sie sind die wohl bekannteste Musiker-Familie: In den 90er-Jahren gehörte die Kelly Family zu den erfolgreichsten Bands Europas. Sie feierten Rekord um Rekord und wurden zu absoluten Megastars.

Doch dann wurde es ruhig um die Band, die einzelnen Mitglieder gingen ihre eigenen Wege und an ein gemeinsames Comeback war zunächst nicht zu denken. Unter dem Titel „We give love 2019“ spielt The Kelly Family nun insgesamt fünf exklusive Open-Air-Konzerte an ausgewählten Locations in Deutschland – neben der Waldbühne Berlin zählt dazu am Freitagabend auch die Sparkassen-Arena im Jahnpark.

Tickets für das Konzert (ab 49 Euro) gibt es noch an der Tageskasse vor Ort, die um 15 Uhr öffnet. Einlass ist ab 17 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Big-City-Beats Star-DJ Le Shuuk ausverkauft

+ DJ le Shuuk © Jan Segnitz Nach der BigCityBeats-Party im größten Club der Welt – beim World Club Dome in der Commerzbank-Arena, präsentiert Radio YOU FM heute Abend die offizielle After-Party auf dem Hessentag. An den Decks: DJ Le Shuuk. Wer noch keine Karte hat, kommt allerdings nicht mehr rein: Die Schilde-Halle ist bereits ausverkauft. Es gibt keine Abendkasse.

Die Türen öffnen um 21 Uhr, Ende: 2 Uhr (Einlass unter 18 Jahren nur in Begleitung einer mit der Erziehung beauftragten Person). Der Düsseldorfer Shooting Star DJ Le Shuuk wird dem Publikum im hr-Treff „seine Definition von elektronischer Tanzmusik um die Ohren hauen“, heißt es. Le Shuuk hat sich mit Auftritten auf einigen der größten Festivals eine treue Fanbase erspielt – die sogenannte Unicorn-Army. Für das Warm-Up sorgt House-DJ Michael Blaze, der regelmäßig in YOU FM-„Press Play“ zu hören ist.

Alle wichtigen Infos zum Hessentag 2019 in Bad Hersfeld* finden Sie hier.

Tag des Fußballs, Kräutersalz, Bistro-Gala - eine Programmauswahl für Freitag, 14. Juni:

Hessentagsstraße 10 bis 23 Uhr

10 bis 23 Uhr Landesausstellung 10 bis 19 Uhr, Am Markt

10 bis 19 Uhr, Am Markt Sonderschau: „Der Natur auf der Spur“ 9 bis 19 Uhr, Kurpark

9 bis 19 Uhr, Kurpark dm-Kinderland 10 bis 19 Uhr, Kurpark

10 bis 19 Uhr, Kurpark Straße der Innovation 10 bis 19 Uhr, Bismarckstraße

10 bis 19 Uhr, Bismarckstraße VR-Banken-Weindorf 10 bis 24 Uhr Im Stift/Staudengarten

10 bis 24 Uhr Im Stift/Staudengarten Hessische Fußballmeisterschaft der Justizvollzugsbediensteten 9 bis 17 Uhr, Sportplatz SV Asbach, Hilgenweg 14, im Stadtteil Asbach: Siegerehrung durch die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann

9 bis 17 Uhr, Sportplatz SV Asbach, Hilgenweg 14, im Stadtteil Asbach: Siegerehrung durch die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann Abgabe von Apfel-Stecklingen gegen Spende 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“ im Kurpark: Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis und TourismusRegion Wetterau

gegen Spende 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“ im Kurpark: Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Wetteraukreis und TourismusRegion Wetterau Tag des Fußballs 10 bis 19 Uhr, Kurpark „Festival des Sports“ mit Eintracht-Ikone Dragoslav Stepanovic („Lebbe geht weider“) und Fußball-Weltmeisterin Nia Künzer : Techniktraining, Messung der Schussgeschwindigkeit

10 bis 19 Uhr, Kurpark „Festival des Sports“ mit („Lebbe geht weider“) und : Techniktraining, Messung der Schussgeschwindigkeit Das Rotkäppchen ist da 10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“: Rotkäppchen Lisa Marie, Tourismusservice Rotkäppchenland

10 Uhr, „Der Natur auf der Spur“: Rotkäppchen Lisa Marie, Tourismusservice Rotkäppchenland Tag der offenen Tür zum Thema: „Entwicklung von Kindern fördern“ 10 bis 17 Uhr, Frühförderzentrum Klinikum Bad Hersfeld, Vitalisstr. 1: Informieren Sie sich über die Entwicklung von Kindern im Vorschulalter und lernen Sie, wie diese mit bereits einfachen Möglichkeiten im Alltag noch besser unterstützt werden können

10 bis 17 Uhr, Frühförderzentrum Klinikum Bad Hersfeld, Vitalisstr. 1: Informieren Sie sich über die Entwicklung von Kindern im Vorschulalter und lernen Sie, wie diese mit bereits einfachen Möglichkeiten im Alltag noch besser unterstützt werden können Music friends Mittelhessen 11 bis 14 Uhr, Festzelt der Bundeswehr: Schlager, Schunkeln und, und, und ...

T ag der Diakonie - Diakonie in der Region 11 bis 12.30 Uhr, Flammenzelt: Entdecken Sie die Vielfalt der Diakonie in der Region: Ob Rausch-Parcours oder Diakonie-Quiz – es warten viele interaktive Überraschungen auf die Besucher. Moderation: Timo Becker

11 bis 12.30 Uhr, Flammenzelt: Entdecken Sie die Vielfalt der Diakonie in der Region: Ob Rausch-Parcours oder Diakonie-Quiz – es warten viele interaktive Überraschungen auf die Besucher. Moderation: Timo Becker Kräutersalz selbst gemacht Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 14 bis 15.30 Uhr, „Der Natur auf der Spur“

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 14 bis 15.30 Uhr, „Der Natur auf der Spur“ Rock und Acoustic-Band der GSG - Unplugged 14.30 bis 15.30 Uhr, Trachtenland Hessen: Die Rock und Acoustic-Band der Gesamtschule Geistal spielt mit Schülern aus der tschechischen Partnerstadt Sumperk und ehemaligen Bandmitgliedern Rock- und Popcover

14.30 bis 15.30 Uhr, Trachtenland Hessen: Die Rock und Acoustic-Band der Gesamtschule Geistal spielt mit Schülern aus der tschechischen Partnerstadt Sumperk und ehemaligen Bandmitgliedern Rock- und Popcover HALB 6 - Oberhessischer Rock der AlsFealler Junge 19.30 bis 22.30 Uhr, Trachtenland Hessen: Die Musiker lieben die Musik, ihre Freundschaft, ihre Heimat, den Vogelsberg und den dazugehörigen Platt. „HALB6, weil mer nur se dreadd sei!“

19.30 bis 22.30 Uhr, Trachtenland Hessen: Die Musiker lieben die Musik, ihre Freundschaft, ihre Heimat, den Vogelsberg und den dazugehörigen Platt. „HALB6, weil mer nur se dreadd sei!“ Bistro-Gala 20 Uhr, Polizei-Bistro des Hessischen Ministers des Innern und für Sport Peter Beuth mit Johannes Scherer (Moderation), Celtic Ellis (Showtanz), Gewinner von Top of the Cops 2019, Lemmi (LED-Show), Sabrina Fackelli und Blub (Sandmalerei und Artistik), Pyrophoria (Feuer-Show)

20 Uhr, Polizei-Bistro des Hessischen Ministers des Innern und für Sport Peter Beuth mit Johannes Scherer (Moderation), Celtic Ellis (Showtanz), Gewinner von Top of the Cops 2019, Lemmi (LED-Show), Sabrina Fackelli und Blub (Sandmalerei und Artistik), Pyrophoria (Feuer-Show) YOU FM BigCityBeats 20 Uhr, Warm-Up, hr-Treff: Warm-Up im hr-Beachclub mit den YOU FM DJs

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.