Hessentag Bad Hersfeld: Schon über 130.000 Besucher - Heute "Dolles Dorf"-Finale

Tag drei des Hessentages in Bad Hersfeld läuft. Lana Khalil aus Bebra gewinnt "Top of the Cops", außerdem steht heute auch noch Peter Kraus auf der Bühne.

Über das lange Pfingstwochenende gibt es viel zu erleben auf dem Hessentag - neben vielen Attraktionen für die ganze Familie stehen unter anderem heute Abend Peter Kraus und die Rodgau Monotones auf den Bühnen - hier gibt es das Programm zum Hessentag über Pfingsten.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.



+++18.33 Uhr+++

Wegen der Verschiebung des Gesangswettbewerbs "Top of the Cops" wurde das Konzert der Bigband des Musikvereins Haunetal im Polizei-Bistro für heute abgesagt.

+++18.23 Uhr+++

Gefragte Fotomodelle: Viele Besucher wollen sich mit dem Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel ablichten lassen – so auch diese Damen. Mit im Bild die Hessische Honigkönigin.

+ © Nadine Maaz

+++17.57 Uhr+++

+ © Ute Janssen Einen Hauch von Ascot hatten die Mitglieder des Kunstvereins mit ihrem "Rahmenprogramm" an den Nordschulteich gezaubert: Erdbeertörtchen, Kaffee aus Omas Sammeltassen, ein Gläschen Sekt und extravagante Hüte bildeten genau den Hintergrund, bei dem auch die künstlerischen Arbeiten der Vereinsmitglieder im rechten Licht standen. Mitglieder des Philippsthaler Pavillontheaters unterstützen sie dabei mit Texten und Liedern.

+++17.39 Uhr+++

Das Tatoo Studio "INKredible" in der Lullusstraße verewigt jeden Kundenwunsch. Für Alexander Veit ist es das erste Tattoo. Der Azubi lässt sich das Avicii Symbole auf sein Handgelenk tätowieren. Bei Inhaberin Ann-Kathrin Bock braucht niemand einen Termin. Jeder Hessentagsbesucher kann sich spontan für ein Motiv nach Wahl entscheiden.

+ © Kim Hornickel

+++17.26 Uhr+++

Neuigkeiten aus dem Polizei-Bistro: Glückwunsch an Lana Khalil aus Bebra - sie konnte den Gesangswettbewerb "Top of the Cops" für sich entscheiden. Sie nahm ihren Preis, bestehend aus einer Urkunde, einer Tonaufzeichnung durch den Sender FFH und einem Auftritt auf der großen Gala im Polizei-Bistro aus den Händen von Ursula Bouffier entgegen, die sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihren Mut bedankte.

+ © Ute Janssen

+++17.03 Uhr+++

Zum Tag der Polizei gibt es heute zahlreiche Aktivitäten der Beamten auf dem Hessentag. Unter anderem gab es einen gestellten Polizeieinsatz mit dem Hubschrauber. Bevor der im Stadion landete, ist er unserem Fotografen Steffen Sennewald vor die Linse geflogen. Dort gab es heute Mittag bereits die feierliche Vereidigung der neuen Polizeikommissaranwärter und Kriminalkommissaranwärter – hier gibt es viele Bilder von der Vereidigung.

+ © Steffen Sennewald

+++16.47 Uhr+++

Auf den vielen kleinen Bühnen passiert immer was, so wie auf der Bühne im VR-Banken-Weindorf: Hier heizten am Samstagabend bei bestem Wetter und angenehm frischer Kühle das United Brass and Rock Ensemble den vielen Gästen bei ihrem Weinschoppen kräftig ein. Hier haben wir noch mehr Bilder.

+ © Steffen Sennewald

+++16.38 Uhr+++

Afrikanischer Nachmittag auf dem Hof des Kinder- und Jugendhauses. Hier wird auf den Djemben gespielt, dazu gibt es traditionellen und modernen Afrikanischen Tanz für alle Altersgruppen.

+ © Christine Zacharias

+++16.20 Uhr+++

Täuschend echt: Beim Musical der Wilhelm-Neuhaus Schule in der Stadthalle gab es noch einen Überraschungsgast - die "Kelly Family" trat auf.

+ © Kim Hornickel

+++16.05 Uhr+++

Einsatzkräfte zum Anfassen beim Tag der Polizei: Ein Kommissar der Einsatzeinheit aus Lich mit „Zivilistin“ Sandra Wolf-Rohrberg aus Witzenhausen.

+++15.50 Uhr+++

Natur auf der Spur

Die Schau, die in Bad Hersfeld mitten im Kurpark zu finden ist, ist ein Besuchermagnet: Nicht nur weil sie im Hessentags-Trubel eine Oase der Ruhe ist, wo es sich gemütlich sitzen und genießen lässt, sondern „Natur auf der Spur“ bietet auch allerlei Informationen rund um Umwelt und Natur - und zwar nicht in Form von öden Infotafeln oder langen Vorträgen. Hier ist Mitmachen und ausprobieren angesagt, zum Beispiel beim tierischen Memory, beim Pflanzenquiz, oder beim Melken.

+ © Nadine Maaz

+++15.36 Uhr+++

Highlight im dm-Kinderland: Bei "Willi will's wissen" dürfen die Kinder Willi Weitzel tarnen. Dafür bekommt auch das Gesicht des Moderators eine neue Farbe.

+ © Astrid Schleif

+++15.25 Uhr+++

Ice Ice Baby! Die Sonne lacht auf Bad Hersfeld - da ist es wichtig sich frisch zu halten.

+++15.17 Uhr++

Die Schüler der Wilhelm-Neuhaus Schule rocken in der Stadthalle. Heute wird das Musical "Der kleine Tag" aufgeführt.

+++15.07 Uhr+++

Konzentration und Balance sind beim Parcours der Hessischen Unfallkasse auf dem Marktplatz gefragt.

+ © Ute Janssen

+++14.55 Uhr+++

Großartige Zahlen der ersten beiden Tage

Grandios: Rund 130.000 Besucher erlebten bereits an den ersten beiden Tagen den 59. Hessentag in Bad Hersfeld. Einen intensiveren Rückblick auf die vergangenen zwei Tage gibt es hier.

+++14.44 Uhr+++

"Feel Pfingsten - voll begeistert" das war das Motto des Gottesdienstes in der Feuerkirche, bei dem auch die Kantorei unter der Leitung von Sebastian Bethge mitwirkte. Schauspieler David Engelmann (Tübingen) und Kantor Sebastian Bethge gestalteten gemeinsam eine wahrhaft pfingstlich flammende Sprach- und Musikkollage zu den Worten "Geist" und "Feuer".

+ © Ute Janssen

+++14.32 Uhr+++

Innenminister Peter Beuth eröffnete die Musik- und Sportschau der Polizei, dazu fuhr er im historischen VW Käfer vor. Ds Hessentagspaar kam im alten VW Bully an.

+ © Pelle Faust

+++14.23 Uhr+++

Willi Weitzel erzählt den Kindern im dm-Kinderland Abenteuergeschichten. Vorher lockten ihn die Kinder mit einem lauten "Hallo Hessentag" auf die Bühne.

+ © Astrid Schleif

+++14.05 Uhr+++

Vor der Ankunft des Polizeihubschraubers im Stadion an der Aue wird der Boden gewässert um keinen unnötigen Staub aufzuwirbeln, gleich geht's los, die Leute warten schon gespannt.

+ © Pelle Faust

+++13.57 Uhr+++

Im Kurpark wird aber nicht nur getanzt. Dort gibt es auch spannende Forschungsprojekte für Groß und Klein zu entdecken - und mehr. Wie zum Beispiel hier am Stand von ProLoewe.

+ © Astrid Schleif

+++13.40 Uhr+++

Viel Sonne und ein bisschen kühlender Wind: Im Benno-Schilde-Park ist gerade richtig viel los.

Und gleichzeitig tanzt die Sparkling Dance Crew im Kurpark.

+ © Astrid Schleif

+++13.25 Uhr+++

Ordentlich Betrieb am Bahnhof in Bad Hersfeld: Schon jetzt sind mehr Besucher als gester gezählt worden. Die neue Anzeigentafel ist in Betrieb, und Lautsprecherdurchsagen gibt es jetzt auch.

+ © Karl Schönholtz

+++13.22 Uhr+++

Die Hessen feiern friedlich: Die Polizei zieht eine positive Bilanz für Samstag. Es habe "erfreulich wenige Straftaten" gegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Der zweite Festtag verlief aus polizeilicher Sicht erfreulich. Nach anfänglichen Sturmböen hielt die Sonne über Bad Hersfeld Einzug und lockte so zahlreiche Besucher in die "Lullusstadt". Ganz ohne Kriminalität läuft so ein großes Fest aber leider nicht ab, womit sich die Polizei beschäftigt hat und wie Sie sich vor Taschendieben schützen können, lesen Sie hier.

+++12.44 Uhr+++

Fast hätte es perfekt gepasst: Der Musikzug des TSV Bebra feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen und der Hessentag findet zum 59. Mal statt. Egal. Gefeiert wird trotzdem gerade im Polizei-Bistro und wir gratulieren herzlich.

+++12.33 Uhr+++

Der Hessentag macht einfach Spaß: Moritz (von links) und Felix sind - gemeinsam mit ihren Eltern - aus der Pfalz zu Besuch bei Hanna und Malte. Alle sind zum ersten Mal auf dem Hessentag und der erste Eindruck ist -man sieht es - gut. Das Bild entstand am Stand des Zolls im Landeszelt.

+ © Pelle Faust

+++12.27 Uhr+++

Outdoor-Erlebnis beim HR-Treff: Wildnis-Coach Tobi Ohmann und mehr als 50 Kinder - unter den wachsamen Blicken ihrer Eltern und Großeltern - haben mitten im Benno-Schilde-Park kurzerhand ein Feuer und darauf Popcorn gemacht.

+++12.15 Uhr+++

+++11.55 Uhr+++

+ Die Lullusmönche locken im Stiftsbezirk ein großes Publikum an. © Pelle Faust Mittlerweile sind alle staugeplagten Musiker zum Pfingstgottesdienst in der Feuerkirche eingetroffen - der Gottesdienst startet pünktlich. Vorab aber ist um Punkt 12 Uhr das traditionelle Läuten der Lullus-Glocke zu Pfingsten vom Katharinenturm im Stift zu hören.

+++11.52 Uhr+++

Gleich beginnt im Stadion „An der Oberau“ die feierliche Vereidigung der Polizei die in diesem Jahr unter dem Motto "Polizei Hessen - vielfältig, gemeinsam, motiviert" steht.

+ © Nadine Maaz

Insgesamt 750 Polizeikommissaranwärter und 144 Kriminalkommissaranwärter werden von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier vereidigt - mit dabei auch der hessische Innenminister Peter Beuth. Unter den 891 Vereidigten sind übrigens 303 Frauen (34 Prozent) und 592 Männer (66 Prozent) im Alter von 18 bis 36 Jahren.

Um 12 Uhr beginnt die feierliche #Vereidigung von über 800 PolizeikommissaranwärterInnen durch Ministerpräsident #Bouffier im Stadion „An der Oberau“. Wir freuen uns schon jetzt für die Damen und Herren, vor denen eine ereignisreiche Zukunft liegt! @bpol_koblenz @Polizei_OH — Hessentag (@HessentagNews) 9. Juni 2019

+++11.39 Uhr+++

Für die Sicherheit der Bürger: Kleine Ausbesserungen durch den Bauhof der Stadt Bad Hersfeld, damit niemand stürzt auf dem Weg in den Schildepark. Vielen Dank für diesen großartigen Einsatz am Pfingstsonntag!

+ © Pelle Faust

Mit dem Rad zur Hessentagsstraße

+ © Nadine Maaz Lust auf etwas Bewegung und eine entspannte Anreise zum Hessentag in der Bad Hersfelder Innenstadt? Wie wäre es mit dem Rad vom Besucher-Parkplatz am Eichhof gemütlich entlang der Fulda. Diesen kostenlosen Service bietet die „Mainzer Mobilität“ während des Hessentags an. Etwa 100 Räder stellt die „MVGmeinRad“, das Mietradangebot der „Mainzer Mobilität“, zur Verfügung. Räder ausleihen können die Hessentagbesucher täglich in der Zeit von 10 Uhr bis 18.45 Uhr.

+++11.29 Uhr+++

So langsam füllt sich die Hessentagsstraße - rund um den hr-Treff herrscht schon reger Betrieb. Und auch am Stadion „An der Oberau“ füllt es sich - dort beginnt um 12 Uhr die feierliche Vereidigung von Polizeikommissaranwärtern.

+ © Astrid Schleif

+++11.16 Uhr+++

+ © Astrid Schleif Etwas verspätet, aber gleich geht es am hr-Treff mit dem Outdorrtraining mit Wildnis-Coach Tobias Ohmann von KiKa so richtig los. Der hr-Treff ist schon gut besucht.

+++11.08 Uhr+++

Besonderer Pfingst-Gottesdienst auf dem Hessentag

+ Der Pfingstgottesdienst findet in der Feuerkirche statt. © Fotoscouts Bad Hersfeld Der Pfingstgottesdienst mit dem Titel „Feel Pfingsten – voll beGeistert“ findet heute ab 12 Uhr in der Feuerkirche statt. Höhepunkt wird ein musikalisch-literarisches Pfingstspektakel mit Orgel und Sprechakt sein.

Dazu wird Sebastian Bethge die Orgel auf ungewöhnliche Weise die Pfingstgeschichte musikalisch erzählen lassen. Schauspieler David Engelmann aus Tübingen wird eine Sprechcollage darbieten. Derzeit stocken allerdings die Vorbereitungen, da das halbe Streicherensemble im Hessentagsstau feststeckt - wir drücken die Daumen das die Musiker noch rechtzeitig eintreffen.

+++11.01 Uhr+++

Tag der offenen Tür im Landwirtschaftszentrum Eichhof. Landrat Dr. Michael Koch und Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunther Grimm sind auch da. Der Landesbetrieb öffnet an seinem Standort in Bad Hersfeld bis 17 Uhr die Türen für Jung und Alt. Nähere Informationen gibt es auf www.llh.hessen.de.

+ © Christine Zacharias

+++10.25 Uhr+++

Für alle die schon auf dem Hessentag unterwegs sind - hier ein paar Tipps, was ab 11 Uhr im Angebot ist:

+ © Nadine Maaz Outdoortraining mit Tobias Ohmann aus der KiKA Serie „Durch die Wildnis“ im hr-Treff in und um die Schilde-Halle - dort ist heute Familientag

Infos zum Thema "Artenschutz - Rückkehr der Wildtiere" in der Sonderschau "Der Natur auf der Spur" und ab 11 Uhr jeweils zur vollen Stunde Glasperlenkunst inklusive Vorführung mit dem Gasbrenner (bis 18 Uhr), bis 13 Uhr kann man zudemKräutersalz selbst herstellen und bis 14 Uhr mit den Landfrauen die eigenen Sinne testen

Den Theaterkracher "Schnewittchen...mal ganz anders" im dm-Kinderland

+++10.14 Uhr+++

Heute präsentieren sich im Trachtenland Hessen ab 11 Uhr Tanzgruppen aus Hessen. Die Trachtenvereinigung ist seit dem ersten Hessentag 1960 auf dem Landesfest dabei. „Hessen ist das Land mit den meisten Trachten in Deutschland“, erklärte Volker Bouffier bei seinem Besuch im Festzelt. Das habe etwas zu tun mit Heimatverbundenheit und Wurzeln, ist der hessische Ministerpräsident überzeugt.

+ © Christine Zacharias

+++10.09 Uhr+++

Vereidigung der Polizei auf dem Hessentag - heute um 12 Uhr

Die Hessische Polizei lädt heute von 10 bis 17 Uhr zum Tag der Polizei ins Stadion „An der Oberau“ ein: Es gibt unter anderem historische Polizeiuniformen und Polizeifahrzeuge zu entdecken, ein Streifenboot wird gezeigt und Kinderkommissar Leon ist auch dabei. Um 12 Uhr beginnt die feierliche Vereidigung von Polizeikommissaranwärtern, um 14 Uhr die Polizei-Sport- und Musikshow mit Polizeihubschrauber, dem SEK Kassel, Polizeihunden, Polizeireiterstaffel und Weiteren.

Guten Morgen #BadHersfeld



Wir berichten heute vom #TagderPolizei im Stadion An der Oberau.



Euch erwartet heute die Vereidigung von 891 neuen Kolleg_innen und die große #Polizeischau mit einem bunten Programm. #hessentag2019 pic.twitter.com/FwtiKsGWDz — Polizei Osthessen (@Polizei_OH) 9. Juni 2019

+++9.55 Uhr+++

Silbermond sorgen mit fantastischer Show für Mega-Stimmung

Silbermond und ihre Gäste Maxim und Lina Maly haben am Samstagabend die Sparkassen-Arena beben lassen - es war ein großartiges Konzert, die 12.000 Konzertbesucher sind aus dem Jubeln gar nicht rausgekommen. Und heute geht es fröhlich weiter - unter anderem steht heute Abend um 20 Uhr Peter Kraus auf der Bühne der Stiftsruine, die Rodgau Monotones rocken das Polizei-Bistro ab 21 Uhr und das Finale des Dollen Dorfes gibt es ab 20.15 Uhr hr-Treff.

+ Silbermond und Publikum © Fotoscouts Bad Hersfeld

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

