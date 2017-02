Bischofsheim - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geraten auf einem Acker in Maintal-Bischofsheim 500 Heuballen in Brand.

Zeugen hatten das Feuer gegen 21 Uhr bemerkt und sich bei der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen - hat dann aber die Heuballen kontrolliert abbrennen lassen. Bis zum Morgen dauerte der Einsatz. Jetzt wird weiterhin beobachtet, ob sich Glutnester noch einmal entzünden. (jo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa