Hirsche machen Ortschaft im Lahn-Dill-Kreis unsicher

Mitten am Tag

+ © dpa Ein ausgewachsener Hirsch spaziert durch die Straßen von Ewersbach, einem Ortsteil von Dietzhölztal. © dpa

Dietzhölztal - Ungewöhnlicher Besuch auf den Straßen einer Ortschaft in Mittelhessen: Am helllichten Tag spazieren immer wieder in aller Seelenruhe zwei ausgewachsene Hirsche durch Ewersbach, ein Ortsteil von Dietzhölztal im Lahn-Dill-Kreis.