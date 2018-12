Hochhausbrand: 42-Jähriger muss in Psychiatrie

Hattersheim - Der mutmaßliche Verursacher eines Hochhausbrandes in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ist in der Psychiatrie.

Ein Arzt habe den 42-Jährigen am Montag untersucht und eine psychische Erkrankung bescheinigt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Haftgründe lägen nicht vor. Der 42-Jährige steht unter Verdacht, den Hochhausbrand am Sonntag, bei dem sich mindestens drei Menschen verletzt haben, fahrlässig verursacht zu haben. Laut Polizei äußerte er sich dazu nicht.

SOS vom Smartphone: Das Mobiltelefon als Nothelfer Zur Fotostrecke

182 Menschen waren in dem 17-stöckigen Hochhaus gemeldet. Viele von ihnen musste die Feuerwehr bei dem Brand mit Drehleitern über Balkone retten. Die Polizei nahm den 42-Jährigen fest, in dessen Wohnung im dritten Stock das Feuer ausgebrochen sei. Inzwischen seien alle Stockwerke wieder freigegeben, sagte der Polizeisprecher. Ein Statiker müsse aber noch das Brandzimmer näher untersuchen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zur Schadenshöhe dauerten noch an. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa