Hoffen auf Bürgerforen

Wiesbaden - Nach welchen Regeln wollen die Hessen zusammenleben? Darüber beraten Politik und Verbände bei der Reform der Landesverfassung. Jeder Bürger kann seine Vorschläge einbringen jedoch haben sich bislang nur wenige beteiligt.

Die Teilnahme von hessischen Bürgern an der Diskussion für eine Verfassungsreform hält sich bislang in Grenzen. Seit die Enquetekommission des Landtags ihre Arbeit im März 2016 begonnen hat, haben sich nach Angaben der Landtagsverwaltung erst in rund 50 Fällen hessische Bürger zu Wort gemeldet. Dabei hat jedermann die Möglichkeit, etwa über ein Internetformular seine Vorschläge oder Anmerkungen loszuwerden. Für den Sommer sind drei Bürgerforen in Rüsselheim, Gießen und Kassel geplant.

Vor dem Hintergrund der wichtigen Reform sei die Zahl der Eingaben noch als „relativ gering“ einzuschätzen, erklärte der Obmann der SPD im Verfassungskonvent, Norbert Schmitt. Die SPD-Fraktion freue sich allerdings über die inhaltliche Vielfalt der Eingaben. Sie reichten vom Vorschlag, Hessen in „Volksstaat Hessen“ umzubenennen bis hin zu der Forderung, die Gleichbehandlung von Städten und dem ländlichen Raum als Staatsziel zu verankern. Besonderer Aufreger sei die mögliche Aufnahme eines Gottesbezugs in die Landesverfassung. Dies werde von den Bürgern, die hierzu Eingaben getätigt haben, teilweise vehement abgelehnt, teilte Schmitt mit.

Nach den Worten von CDU-Obmann Christian Heinz sammelte der Verfassungskonvent bei den Sitzungen der Enquetekommission im Landtag bislang etwa 250 Änderungsvorschläge. Dazu kämen die rund 50 Vorschläge von Bürgern – meist zu den öffentlich am meisten diskutierten Themen.

Von den Bürgerforen – mit dem Hessischen Rundfunk (hr), dem Radiosender „Hit Radio FFH“ und den hessischen Zeitungsverlegern als Medienpartner – erhoffe sich die CDU-Fraktion einen „großen Schub für die öffentliche Diskussion“. Im Herbst 2017 werden die Vorschläge ausgewertet und in Gesetzesvorschläge gegossen, die dann 2018 in den Landtag eingebracht werden. Die Abstimmung über die Verfassungsreform findet voraussichtlich parallel zur Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres statt.

FDP-Obmann Jörg-Uwe Hahn glaubt, „dass die Bürgerinnen und Bürger im Moment noch keinen persönlichen Vorteil erkennen können, warum sie sich an der Diskussion beteiligen sollten“. Es sei Aufgabe der Abgeordneten und der Fraktionen dies zu verändern. J dpa

Quelle: op-online.de