Schreck im Kult-Restaurant „Waldgeist" - Was geschah in der der Neujahrsnacht?

Hofheim - Unbekannte sind in der Neujahresnacht (01.01.2020) in das XXL-Restaurant „Waldgeist" in Hofheim (Taunus) eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter gegen 3 Uhr Zutritt zu dem Lokal in der Schloßstraße 70. Dort nahmen die Einbrecher zwei Kellnerbörsen an sich.

Die Beute: mehrere Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete das Trio. Obendrein hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro an der Eingangstür.

Die Überwachungskamera im "Waldgeist" konnte das Geschehen aufzeichnen. Anhand der bewegten Bilder sucht die Polizei Menschen, die die Täter kennen.

Täter 1: Dunkler Kinn- und Oberlippenbart, helle Weste, dunkler Pullover, helle Hose und dicke Handschuhe sowie helles Kopftuch

Täter 2: Schwarzer Parka mit braunem Fellkragen, helles Emblem auf dem linken Oberarm, Bluejeans, schwarze Handschuhe, hellbraune Schuhe

Täter 3: Dicker schwarzer Kapuzenpullover mit weißen Streifen am Arm, blaue Kapuze, schwarzer Sneaker mit weißer Sohle, schwarze Handschuhe

Wer die Täter kennt oder etwas gesehen hat, meldet sich bitte bei dem Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192/20790.

Das ist das XXL-Restaurant "Waldgeist" in Hofheim

Seit rund 20 Jahren gibt es das XXL-Restaurant „Waldgeist" in Hofheim am Taunus. Das Motto: Die Gäste sollen satt werden und Spaß beim Essen haben. Neben Schnitzel in verschiedenen Variationen gibt es im „Waldgeist" auch Burger, Currywurst, Rumpsteak, Schweinshaxe und viele weitere deftige Speisen. Die Größen der Schnitzel reichen von 250 Gramm bis einem Kilogramm. Wer durstig ist, kann auch den „Bembel des Grauens" oder „des Todes" bestellen. Das sind Jacky- und Bacardi-Cola zu je vier und acht Litern.

