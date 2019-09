Kran stürzt in Hofheim auf Wohnhaus

Ein Kran ist in Hofheim am Taunus auf ein Wohnhaus gestürzt.

Ein Kran ist in Hofheim am Taunus auf ein Wohnhaus gestürzt. Bei dem Unfall knickte der obere Teil ab und schlug auf das Dach des Hauses.

Hofheim am Taunus - Ein Baukran stürzte am Mittwochabend (18.09.20919) gegen 17 Uhr auf ein Mehrfamilienhaus im Hofheimer Stadtteil Wildsachsen (Main-Taunus-Kreis). Der Kran war im Laufe des Tages auf einem Nachbargrundstück montiert worden. Er sollte in den nächsten Tagen für den Bau eines neuen Hauses genutzt werden, teilt die Polizei mit.

Hofheim am Taunus: Unfall mit Kran

„Der obere Teil des Krans knickte aus noch ungeklärter Ursache ab und schlug auf das Dach des Mehrfamilienhauses“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Das Gebäude wurde zunächst komplett evakuiert. Starke Kräfte der Feuerwehr Hofheim sowie der Polizei waren in Hofheim-Wildsachsen vor Ort. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Das Dach des Mehrfamilienhauses und ein Wintergarten sind durch den eingestürzten Kran beschädigt worden. Ein Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) stellte fest, dass die Wohnung im obersten Stockwerk des Hauses derzeit nicht bewohnbar ist.

Hofheim am Taunus: Kran stürzt bei Unfall auf Wohnhaus

Der Kran soll laut Polizei nun am Donnerstag (19.09.2019) zurückgebaut werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

