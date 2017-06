Hohe Ozonwerte in Rhein-Main

Hanau/Genf - Wir stecken mitten in der ersten Hitzewelle des Jahres mit Werten weit jenseits der 30 Grad. Was die einen jubeln lässt, ist für andere eine enorme gesundheitliche Belastung. Und die Experten warnen: Es könnte noch viel heißer werden.

34 Grad und mehr wurden gestern Nachmittag im Rhein-Main-Gebiet gemessen – und das Quecksilber könnte in den nächsten Tagen sogar noch ein bisschen höher klettern. Während manche Menschen gar nicht genug von der Sonne bekommen können, sind die heißen Tage vor allem auch für kleine Kinder, Kranke und Ältere eine Tortur. Dafür sorgen unter anderem hohe Ozonwerte. Hanau gehörte mit einem Wert von 186,3 Mikrogramm pro Kubikmeter, gemessen um 14 Uhr, gestern zu den Spitzenreitern in Hessen. An Messstellen in Wiesbaden und Frankfurt wurden sogar Werte bis zu 200 Mikrogramm ermittelt.

Nach Angaben des zuständigen Hessischen Umweltamtes ist auch in den nächsten Tagen mit erhöhten Werten zu rechnen. Ab 180 Mikrogramm muss die Bevölkerung informiert werden. Es drohen unter anderem Reizungen der Atemwege. Anstrengungen im Freien sollten dann vermieden oder reduziert werden.

Gestiegen ist in Hessen zudem die Waldbrandgefahr. In manchen Gebieten beispielsweise Südhessens gilt bereits die höchste Warnstufe. Ungemach droht auch den Autofahrern. Auf den Autobahnen im Südwesten gibt es auf Teilstrecken bereits Tempolimits von 80 Stundenkilometern. Grund sind sogenannte „Blow ups“ – also Beulen auf der Fahrbahn durch den erhitzten Asphalt. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte dazu: „Das muss man ganz klar sagen: Das sind die Folgen des Klimawandels.“

Nicht nur hierzulande, sondern auch weltweit ist es momentan vielfach sehr warm: Die Weltwetterorganisation (WMO) warnte in Genf vor einer anhaltenden Hitzewelle in weiten Teilen der Welt. In Spanien seien im Juni Temperaturrekorde gebrochen worden, darunter in Granada mit 41,5 Grad und in Madrid mit 40,1 Grad. Pakistan meldete 54 Grad in der Stadt Turbat. „Wir nähern uns dem weltweiten Temperaturrekord von 1913“, sagte WMO-Meteorologe Omar Baddour gestern in Genf. Damals wurden im Tal des Todes in der Mojave-Wüste in den USA 56,7 Grad gemessen.

Regierungen, Städte und Gemeinden müssten Vorkehrungen treffen, um Menschen zu schützen, sagte Baddour. Er erinnerte daran, dass in Europa 2003 durch eine Hitzewelle 70.000 Menschen ums Leben kamen.

Im Mai und Juni habe es schon Hitzewellen in Teilen Europas, in Nordafrika und den USA gegeben. Im Durchschnitt erreichten die Temperaturen in den fünf Monaten bis Ende Mai nach Berechnungen der US-Wetterbehörde NOAA den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen, nur 2016 sei es wärmer gewesen. (dpa/ad)

Quelle: op-online.de