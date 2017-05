Holmes im Hundewunderland

Frankfurt - Würden die britischen Blödelgötter von Monty Python volltrunken Sherlock Holmes adaptieren, wäre das wohl das Ergebnis: ein Monsterhund auf Abwegen, Kanadier in Unterhosen und ein transerotischer Tango-Traum im Gruselhaus. Von Eva-Maria Lill

„The Hound Of The Baskervilles“ am English Theatre Frankfurt ist mehr Farce als Krimi – und ein herrlich bescheuertes Parodien-Wunderland.

Deerstalker-Hut auf, Pfeife an und ein hochmütig hingeworfenes „Elementar, mein lieber Watson“ – fertig ist der berühmteste Besserwisser der Kriminalliteratur. Sherlock Holmes liefert würdigen Stoff für den Abschluss der „Strictly British Season“ am English Theatre Frankfurt. Die Autoren Steven Canny und John Nicholson haben sich für ihre Neuadaption praktisch die Mutter aller Holmes-Geschichten herausgepickt: „The Hound Of The Baskervilles“ („Der Hund von Baskerville“). Beinahe schon ein bisschen zu klassisch, diese Stückauswahl. Dutzendfach verfilmt, hundertmal gesehen. Alles alt. Weit gefehlt. Denn Cannys und Nicholsons unbarmherzige Farce-Feder verwandelt den Zeitungsroman von Sir Arthur Conan Doyle (1901/1902) in eine Quatschparade. Mit drei bemerkenswerten Schauspielchamäleons – die auch mal aus ihren 18 Rollen fallen und munter kommentieren.

Henry Baskerville (Shaun Chambers) hat ein Problem. Ein heulender Horrorhund hat all seine Verwandten zerfetzt. Nun soll er im heimischen Dartmoore sein Erbe antreten. Trotz seines sonnigen Gemüts wird ihm beim Gedanken an Meuchel und Mord mächtig mulmig. Daher sollen Meisterdetektiv Sherlock Holmes (Max Hutchinson) und dessen geliebter (!) Gehilfe Doktor Watson (Simon Kane) das Rätsel um den Hund lösen. Nicht so leicht, denn in Dartmoore treibt sich neben strunzdummen Schafsmördern (auch: Hutchinson) allerlei Gesindel herum. Etwa der krückstöckige Stapleton (wieder: Hutchison) und dessen Frau Cecile (Sie ahnen es: Hutchinson), in die sich Henry verliebt. So nimmt nicht nur ein Krimi seinen Lauf, sondern auch eine „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-esque Seifenoper zwischen Henry, Cecile, Holmes und Watson – inklusive Eifersüchteleien und Wunschtraum-Tango. Das ist bisweilen albern, über den Großteil der etwa zweistündigen Deutschlandpremiere aber schlichtweg zum Heulen komisch.

Das liegt vor allem an dem mit grandioser Ernsthaftigkeit agierenden Schauspielertrio. Hervorzuheben ist Simon Kane als Watson, der mit präzisem Timing jeden Satz zum Einzeiler veredelt. Etwas schwächer gerät Hutchinsons Holmes – sein spitzbübischer Charme passt nicht so recht zum antisozialen aber genialen Detektiv . Sei’s drum, die übrigen fünf Rollen meistert er mit Bravour, ebenso Kollege Shaun Chambers.

Jung-Regisseurin Lotte Wakeham inszeniert den Klassiker im Farcegewand flott und mit mächtig Nebel-Einsatz, die Bühne von David Wood-head sorgt ebenfalls für den ein oder anderen Lacher. Das größte Verdienst dieser Version von „The Hound Of The Baskervilles“ ist aber die absolute Frische. Denn in den vergangenen Jahren hat der Detektiv-geneigte Zuschauer schon alles gesehen, was es an Holmes zu sehen gibt: modernisiert (BBC-Serie „Sherlock“), als Action-Thriller („Sherlock Holmes“ mit Robert Downey jr.), mit Watson als Frau (CBS-Serie „Elementary“) oder dem gealterten Detektiv („Mr. Holmes“ mit Ian McKellen). Sherlock in Frankfurt spült die Popkultur-Legende gut durch und spuckt sie als Spektakel aus. Wie bei jeder gelungenen Parodie gilt aber: Für maximalen Spaß sollte der Zuschauer das Original kennen.

‘ „The Hound Of The Baskervilles“ bis zum 30. Juni im English Theatre Frankfurt, Gallusanlage 7

Quelle: op-online.de