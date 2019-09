Pickup kracht in Polizeiauto – Saalburgstraße gesperrt 

In Bad Homburg ist ein Auto in einen Polizeiwagen gekracht. Die Saalburgstraße musste gesperrt werden.

Bad Homburg – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pickup und einem Polizeifahrzeug kam es am Sonntagnachmittag in der Saalburgstraße in Bad Homburg. Beide Fahrzeuge standen an einem Fußgängerüberweg in Höhe der Einmündung zur Brüningstraße und Königsteiner Straße.

Bad Homburg: Unfallursache unklar

Zum Unfallhergang und möglichen Verletzten verweigerte die Polizei vor Ort jegliche Angaben. Die Straße blieb in Fahrtrichtung Innenstadt bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten gesperrt. Auch Stadtbusse mussten dort warten. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls unklar.

