Unbekannte überfallen Hotel im Bahnhofsviertel

Frankfurt - Mehrere Tausend Euro erbeuten unbekannte Täter beim Überfall eines Hotelangestellten. Auch eine Frankfurterin wird auf ihrem Heimweg Opfer eines Überfalls.

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr den 22-jährigen Angestellten eines Hotels an der Ludwigstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel überfallen. Die Beute: mehrere Tausend Euro. Die beiden Männer griffen den 22-Jährigen an, schlugen gegen Kopf und Oberkörper. Anschließend verlangten die Männer den Kassenschlüssel und nahmen sich das Bargeld. Sie flüchteten in Richtung Hafenstraße.

Der Angestellte beschreibt die Täter wie folgt: Etwa 175 bis 180 groß, helle Haut, bekleidet mit schwarzen Kapuzenpullis, schwarzen Hosen und dunklen Schuhen. Einer der Männer trug außerdem eine graue Jacke. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Frankfurterin auf Heimweg angegriffen

Auch eine 41-jährige Frankfurterin ist in der Nacht zum Samstag von zwei unbekannten Männern in der Eichenstraße überfallen und leicht verletzt worden. Gegen 1.45 Uhr schlugen sie die Frau, die gerade auf dem Heimweg war, von hinten gegen einen Hauswand und forderten mit einem Messer in der Hand Bargeld und Handy. Als die Frau der Forderung nicht gleich nachkam, attackierten sie sie erneut. Die Frankfurterin setzte sich zur Wehr, sodass die beiden Räuber ohne Beute in Richtung Sportplatz flüchteten. Bei dem Stoß gegen die Hauswand erlitt die Frau eine Platzwunde am Auge.

Die beiden Täter werden als etwa 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 groß beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen. (ch)

Überfall auf KaDeWe in Berlin: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa