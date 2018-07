„Ich liebe es, Stile zu mischen“

Liebt den Jazz und die Heimat: Sänger Max Mutzke kommt nach Dreieich. Sein Konzert bei den Burgfestspielen ist allerdings ausverkauft. Es gibt indes noch Karten für seinen nächsten Auftritt in der Rhein-Main-Region – Januar 2019 in der Alten Oper Frankfurt. - Foto: dpa

Frankfurt - Eine Castingshow bringt nicht immer nur Eintagsfliegen hervor: Max Mutzke ist der beste Beweis dafür. Nach seinem Erfolg bei „Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star“ im Jahr 2004 hat er sich in der deutschen Poplandschaft etabliert.

Mit Michael Forst sprach Mutzke über Heimatgefühle auf Rastplätzen, Lust am Mischen musikalischer Farben und seine Liebe zu den Burgfestspielen in Dreieich, bei denen er am Donnerstag, 26. Juli, auftritt.

Herr Mutzke, wie sehr nervt es Sie, wenn Leute sagen: Max Mutzke, das ist doch der aus der Castingshow mit dem Raab?

Nerven tut es mich nie. Wobei darüber leicht vergessen wird, dass ich viel mehr Jahre meiner Karriere ohne Stefan Raab bestritten habe. Aber der Zeit habe ich ganz viel zu verdanken. Der Name Max Mutzke ist durch diese vehemente Werbezeit, den Grand Prix und die Show davor richtig bekannt geworden. Dazu hatten wir das große Glück, einen Song zu haben, der ein Evergreen in Deutschland geworden ist, den alle mitsingen können und der bis heute im Radio gespielt wird. Andererseits liegt das alles so weit zurück wie mein Abitur. Und über mein Abi spreche ich ja auch nicht mehr.

Ihre Abkehr vom Erfolgsgaranten Raab nach zwei Alben war ein mutiger Schritt. Wie viele Menschen haben Ihnen davon abgeraten?

Meine inneren Stimmen waren die stärksten, die dagegen gesprochen haben. Es hätte ja der Anfang vom Ende sein können, die Maschinerie dahinter mit Redakteuren, Anwälten und Sendungen zu verlassen. Aber wenn der Leidensdruck zu groß wird, ändert man Dinge, auch wenn man dafür aus der Komfortzone raus muss. Es war nie etwas Persönliches, Stefan und ich haben uns davor und danach immer gut verstanden. Aber er hatte gerade „Schlag den Raab“ entwickelt, zusätzlich zu seiner Daily Show und den anderen Sachen, die er machte. Ich merkte, dass er keine Zeit mehr für mich hatte, und wollte kein Hobby für ihn sein. Danach hat es sich für mich schnell eingerenkt und gut angefühlt.

Für das selbst produzierte Jazz-Album „Durch Einander“ 2012 haben Sie den Jazz-Award in Platin erhalten. Sie sind mit Klaus Doldingers Band aufgetreten, haben ein Album mit der NDR-Radiophilharmonie aufgenommen und mit Rapper Eco Fresh gesungen. Wie wichtig ist es, sich selbst neu zu erfinden?

Neue Dinge auszuprobieren zieht sich durch mein Leben. Beim Essen waren meine Eltern experimentierfreudig, ich bin es ebenso. Wenn jemand im Urlaub einen noch zuckenden Seeigel in der Mitte durchhackte, Zitrone drauf träufelte und uns einen Löffel hinhielt, drehten sich alle Kinder weg. Außer mir, ich bin nach vorn gesprungen und habe probiert. So ist es auch mit der Musik: Ich liebe es, Stile zu mischen wie Farben. Diese Freiheit und Abwechslung machen mich glücklich. Wobei das immer eigene Songs sind, abgesehen von gelegentlichen Covers.

Wer sind Ihre Vorbilder?

Das ist ein schwieriges Wort, weil es klingt, als wollte man sein wie jemand anderes. Aber es gibt Inspirationsquellen wie Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye, Donny Hathaway oder Stevie Wonder. Diese hellen, gesegneten Stimmen haben mich inspiriert. Aber nicht nur Sänger tun das. Eigentlich bin ich ja Schlagzeuger und habe auch in Instrumentalisten meine Vorbilder gesehen: Doldinger mit seiner Filmmusik etwa. Entsprechend war es ein Ritterschlag, von ihm gefragt zu werden, ob wir zusammen spielen können. Auch Nils Landgren an der Posaune, Trompeter Chet Baker oder Charlie Parker am Saxofon haben mich beeindruckt.

Sie haben einmal gesagt: „Mein Heimweh ist größer als mein Fernweh.“ Wie wichtig sind Ihnen Heimat und Ihre Wurzeln im Schwarzwald?

Heimat ist ein Gefühl. Wenn ich von einer Tour nach Hause komme und meine Familie ist nicht da, ist das Haus für mich wie das nächste Hotelzimmer. Oder du bist nachts im Bus mit der Band unterwegs, hältst an einer Raststätte und denkst: Hey, da vorn auf der Bank habe ich mit meiner Familie mal eine Pause eingelegt. Und auf dem Tisch haben wir unser Kind gewickelt. Da kann sogar ein Rastplatz Heimat sein. Plötzlich spürst du eine Wärme in dir aufsteigen.

So klingt ein leidenschaftlicher Vater ...

Ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen, und mir war immer klar: Ich wollte eine Riesenfamilie gründen und das Leben haben, das damit verbunden ist, bunt, krass und emotional. Als ich noch keine Kinder hatte, war meine Karriere der Stamm – alles andere hing daran. Wenn die Karriere gewackelt hat, wackelte gleich der ganze Baum. Ich hatte immer Angst: Wenn der Blitz einschlägt, ist dein Leben zu Ende. Als wir Eltern wurden, war der Stamm sofort ersetzt durch die Familie. Mein Baum steht total fest, mit starken Wurzeln – da könnte die Karriere noch so wackeln.

Was empfehlen Sie einem Nachwuchsmusiker: Castingshow, YouTube oder Ochsentour durch die Clubs?

Es muss kein Entweder-oder sein. Aber man muss wissen: Was will ich – den schnellen Aufstieg oder eine langlebige Karriere? Bei vielen Castings ist es das Schlimmste, wenn du gewinnst. Dann wirst du immer auf dieses Format reduziert. Bei den allermeisten Shows verschwinden die Sieger noch vor der ersten Tour, weil sie nicht genug Tonträger verkaufen.

Am 26. Juli spielen Sie in Dreieichenhain – das Konzert ist ausverkauft. Sie haben ja eine besondere Beziehung zu den Burgfestspielen...

Ja, ich fühle mich ihnen emotional sehr verbunden. Das liegt an den wahnsinnig netten Veranstaltern, die uns seit Jahren ihr Vertrauen schenken. Außerdem hatten wir immer dieses unglaublich gute Wetter. So stabil, wie der Sommer gerade ist, wird es bestimmt auch diesmal so sein.

Quelle: op-online.de