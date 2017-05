Identität der Wasserleiche geklärt

Limburg - Einen Tag nach dem Fund einer Wasserleiche in Limburg an der Lahn ist die Identität des Mannes geklärt.

Es handele sich um einen 43-Jährigen aus Limburg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich eine Sprecherin nicht. Es müssten zunächst die Ergebnisse der Obduktion abgewartet werden, dies könnte bis Ende der Woche dauern. Passanten hatten den leblosen Körper am Sonntagmittag an einem Wehr in der Lahn entdeckt. Einsatzkräfte holten die bekleidete Leiche aus dem Wasser. (dpa)

