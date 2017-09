Ersan Mondtag hat für das MMK 2 Skurriles inszeniert

Ungewöhnliches Kunsterlebnis: Regisseur und Bühnenbildner Ersan Mondtag (links) hat das MMK 2 für die Ausstellung „I Am A Problem“ komplett mit gelber und schwarzer Lkw-Plane ausgekleidet.

Frankfurt - Eine „Reise durch das Innere von Maria Callas“ versprechen die Ausstellungs-Macher. Der Theaterregisseur Ersan Mondtag hat im MMK 2 die höchst interessante Schau „I Am A Problem“ inszeniert. Da ist nichts wie gewohnt. Von Eugen El

Eigentlich ist diese Ausstellung keine Ausstellung. Es fehlt die kühle Distanz und die Stille eines „White Cube“. Wände, Boden und Decke des Frankfurter MMK 2 sind komplett mit schwarzer und gelber Lkw-Plane überzogen. 90 Werke aus der Sammlung des Hauses sind ausgestellt: Sie sprechen. Ein überdimensionaler Schlauch, eine Art Bandwurm, schlängelt sich durch die Räume. Das Wort „Parcours“ beschreibt diese Ausstellung besser. Oder auch „Inszenierung“. Peter Gorschlüter, kommissarischer Direktor des Frankfurter Museums für Moderne Kunst, hat die Schau in Zusammenarbeit mit dem 1987 geborenen, aufstrebenden Theaterregisseur Ersan Mondtag entwickelt. Ihr Thema ist der menschliche Körper, der besonders in der Gegenwart unter Druck gerät, weil er immer schöner und trainierter zu sein hat. Der ungeformte Körper gerät zum Problem. Die „I Am A Problem“ betitelte Schau möchte vor allem die Verwundbarkeit des Leibs zeigen, die Schattenseiten des Drangs nach dessen stetiger Perfektionierung.

Da ist der nackte, öffentlichen Blicken ausgelieferte Körper. Vanessa Beecrofts Fotografien „VB68“ dokumentieren eine Aufführung im MMK vor einigen Jahren. Eine Gruppe junger Frauen steht in mehreren Reihen, nackt und geschminkt, regungslos im Museumsraum und begegnet dem Betrachter mit ausdrucksloser Miene.

+ Theaterregisseur Ersan Mondtag aus Berlin © dpa Höchst lebendig ist hingegen der Go-Go-Tänzer, dem der Besucher jeden Mittwoch ab 19 Uhr begegnet. Lediglich mit silbernen Shorts bekleidet, tanzt er auf einem beleuchteten Podest zu Rhythmen selbst ausgewählter Musik. Diese lebendige Plastik ist ein Werk der US-Künstlerin Sturtevant. Sterbende und tote Körper sind gleich an mehreren Orten zu sehen. Zum Beispiel in Fotografien von Totenmasken und Leichen, die der Österreicher Arnulf Rainer übermalt hat. Ihn interessierte dabei vor allem, wie sich das menschliche Gesicht nach dem Tod verändert.

Nicht minder verstörend sind die zwei Abgüsse männlicher Leichen, die Teresa Margolles 1997 angefertigt hat. Die Gipsobjekte werden stehend präsentiert, die Körperformen der Toten haben sich ihnen eingeschrieben. Ersan Mondtag hat die gezeigten Kunstwerke zu Protagonisten mehrerer Hörstücke gemacht. Die Texte des Autors Thomaspeter Goergen wurden von Schauspielern des Hamburger Thalia-Theaters eingesprochen. Sie sind überall in der Ausstellung zu hören und ergänzen die Präsentation.

Auch der eingangs erwähnte Bandwurm enthält einige Arbeiten. Diese vom Künstlerkollektiv „Plastique Fantastique“ entwickelte Raumplastik geht auf einen Mythos um die Opernsängerin Maria Callas (1923-1977) zurück. Sie soll sich einen lebendigen Bandwurm einverleibt haben, um Gewicht abzunehmen – was ihr der Legende nach auch gelang. Die Ausstellung sei „eine Reise durch das Innere von Maria Callas“, teilt das MMK mit. Wie auch immer. Die Schau wirkt überfrachtet, jedoch: Sie ist eine echte Erfahrung, die eine konventionelle Ausstellung in dieser Intensität nicht bieten kann.

Bis 18. Februar im MMK 2, Taunustor 1, Frankfurt. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 11 bis 18, Mittwoch 11 bis 20 Uhr

Quelle: op-online.de